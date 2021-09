Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии ГП утвердила обвинение против участника банды по делу о терактах в Москве «Газпром нефть» и «Аэрофлот» вместе разработают авиатопливо из растительного сырья 23 сентября 2021, 21:53

Фото: gazprom-neft.ru

Текст: Елена Мирошниченко

«Газпром нефть» и национальный перевозчик «Аэрофлот» будут сотрудничать для создания первого в России производства авиатоплива с минимальным углеродным следом (SAF) на основе растительного сырья. К разработчикам также могут присоединиться производители российской и иностранной авиатехники. «Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на «зеленое» топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок. Технологические и научные компетенции «Газпром нефти» позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта», – сказал после подписания соглашения председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, актуальность экологии в авиации в последнее время только возросла. «Группа Аэрофлот всегда уделяла большое внимание вопросам экологической эффективности. Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Подписанное соглашение с «Газпром нефтью» в области развития устойчивого топлива – важный шаг в повышении экологической эффективности», – сказал он. Новое авиатопливо будет сертифицировано по всем стандартам авиационной безопасности. Его создание станет актуальным ответом на требования международной организации гражданской авиации ICAO по снижению загрязнения атмосферы диоксидом углерода. Как отметил Дюков, главной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, а партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки еще более эффективным.

Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже» 23 сентября 2021, 11:49

Фото: Jan Huebner/Imago/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ. Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости». По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде». Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок. Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2» 23 сентября 2021, 11:32

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». «Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он. При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию». Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях. «Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают». Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник. «Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации». Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». «Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС. Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны. Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США решили «заставить» Россию уважать Украину 23 сентября 2021, 10:48

Фото: Rod Lamkey/CNP/Reuters

Текст: Алина Назарова

Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT. Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы. Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины». Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН. Нарышкин упрекнул Прибалтику в забывчивости 23 сентября 2021, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Прибалтика, 300 лет назад войдя в состав Российской империи, получила от этого экономические преимущества, во многом сохраняя политическую и культурную самостоятельность, но сегодня там предпочитают об этом не вспоминать, при этом с удовольствием используя часть имперского наследия, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом». Мероприятие посвящено 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав. «Отдельно обратил бы здесь внимание на Прибалтику, которая активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности. К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, но при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза», – добавил Нарышкин. 300 лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией. Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Микологи назвали Россию лидером по сбору мухоморов в мире 23 сентября 2021, 16:40

Фото: Anton Kavashkin/Russian

Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Столько мухоморов, сколько в России, вообще нигде в мире не собирается, страна сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке этих грибов, причем как для лекарственных целей, так и для терапевтических, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи. «Все народы в мире делятся на микофильные (гриболюбивые) и микофобные (грибонелюбивые). Европейская часть, по крайней мере славянская, формировалась как гриболюбивая. У нас грибы начали собирать где-то 300–400 лет назад, а массово их начали собирать где-то с 17-го века. В Западной Европе другая история, там долгое время в целом к грибам относились плохо, у них они имели только лекарственное значсение. Но сейчас грибоводство продвигается: в лес многие все еще боятся идти, но грибы покупают, в частности у нас», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский. Он рассказывает, что в число тех грибов, которые собираются грибниками в Европе, но не собираются в России, входят исключительно те, которых попросту нет у нас: белый трюфель, некоторые виды сморчков, южно-средиземноморских шампиньонов, съедобных серо-розовых мухоморов (деликатесных). Однако другие виды мухоморов активно собираются как на территориях Европы, так и в России. «Столько мухоморов, сколько у нас, вообще нигде в мире не собирается. Россия сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей», – поясняет собеседник. Кроме того, он подчеркнул, что в России есть ряд грибов, от которых среднестатистический европеец придет в ужас. «Во многих странах Европы даже не собирают белые грибы и считают их опасными. В некоторых странах, пойдя в лес и собрав этот гриб, можно даже получить штраф за угрозу собственному здоровью. Но это ничем не обосновано, чисто историческая традиция. А уж всякие вешенки, грузди, рыжики, сыроежки, белоножки – все это там, в Европе, обычно нонсенс», – делится Вишнесвский. Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказывает, что в Европе не так принято собирать грибы, как в России, в первую очередь потому, что существуют различные запреты, в частности на количество собранного продукта. Например, в Германии каждый гражданин имеет право собрать для себя не более корзинки. А в числе тех лесных диких грибов, которые заготавливают в России промышленным способом и отправляют в европейские страны, всего три вида: сосновый белый гриб (боровик), лисичка и грузди. По мнению собеседника, большинство остальных грибов в Европе считают несъедобными, потому что их нужно вымачивать или отваривать. «Там признаются те, которые не нуждаются в термической обработке. В Италии, в особенности на севере, вообще очень любят грибы, в том числе и собирать, кстати. А что касается мухоморов, так это заблуждение, что у нас их не собирают. И у нас, и в Европе собирают. Они, кстати, даже стоят достаточно дорого: если стоимость килограмма сушеных белых грибов равна 30 тысячам рублей, то мухомор будет стоить от 25 тысяч», – рассказывает Тихомиров. Он подчеркивает, что в России растет около 300 видов съедобных грибов. Кроме того, по его мнению, опасения других стран насчет данного продукта практически беспочвенны, поскольку грибами действительно очень сложно отравиться, а виды смертельно ядовитых можно пересчитать на пальцах одной руки. «В Европе, кстати, мухомор, несмотря на его ядовитость, считается вполне съедобным грибом, но это действительно так. Тот же красный мухомор достаточно отварить дважды по 15 минут, меняя воду, естественно, и большая часть токсинов из них выходит. Хотя лично я все равно не рекомендовал бы его собирать, потому что до конца токсины все равно не выходят. Все-таки возможны передозировки, да и были случаи, когда им травились», – говорит миколог. В августе эксперты по грибам объявили открытие сезона «тихой охоты» в Центральной части России, сообщив, что после обильного количества дождей стоит ожидать появления белых грибов, подосиновиков и подберезовиков. Политолог объяснил обвинения РФ в «газовом шантаже» со стороны кандидата в канцлеры ФРГ 23 сентября 2021, 17:12

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Анналена Бербок начала паниковать, ее агрессивная риторика в адрес России связана с опасением не только проиграть выборы, но и досрочно завершить политическую карьеру, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Бербок, которая обвинила Россию в «газовом шантаже». «Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок – это паника, потому что рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции. Потребление газа в Германии стремительно дорожает, и все это происходит за несколько дней до решающих выборов в Бундестаг», – считает германский политолог Александр Рар. Обвинения России в «газовом шантаже» эксперт назвал бредовыми, потому что Бербок, местные правозащитники и другие политики зеленого толка еще недавно «кричали в один голос о том, что Россию надо наказать, отказавшись от ее газовых поставок». «А сейчас по их логике выходит, что отказывается не надо, а наоборот – требовать от России больше газа», – пояснил собеседник. Другой причиной агрессивной риторики в адрес Москвы могут быть опасения некоторых немецких политиков насчет начала массовых протестов населения. Подобные явления уже начались в Испании, Англии и Франции. «Люди чувствуют себя обманутыми экологической повесткой дня. Обещанная сладкая жизнь от возобновляемых источников энергии не началась», – констатирует эксперт. Политолог убежден, что прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы, не призывать к отказу от «Северного потока – 2». «Бербок в истерике, потому что рейтинг «зеленых» падает. Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера», – добавил Рар. В то же время подобная риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки, многие немцы верят СМИ, в которых появилась «жуткая злоба в отношении России». Тем не менее, для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». «Если пресса начнет в ближайшие дни подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу Бербок», – не исключает эксперт. А вот остальные кандидаты на пост канцлера ФРГ стараются не высказываться по поводу «Северного потока – 2» и цен на газ, «потому что у них позитивное отношение с прагматическому сотрудничеству с Россией». Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Суд вынес постановление главе ГУ МВД по Москве из-за ситуации с блогером Билом 23 сентября 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Московский городской суд вынес частное постановление на имя руководителя ГУ МВД по Москве из-за бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), следует из материалов дела. Адвокат блогера Сергей Жорин подтвердил, что «судья действительно вынесла частное постановление». Жорин полагает, что это стало реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений законодательства, передает ТАСС. Прокуратура заявила, что отделом безопасности дорожного движения по ЗАО Москвы и четвертым отдельным специализированным батальоном ДПС допускаются систематические нарушения порядка рассмотрения обращений граждан и нарушения порядка рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушений. Бил 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году, 381 раз – в 2019 году, 11 раз – в 2020 году. С 13 января по 1 апреля средства автоматической фиксации зафиксировали 566 нарушений ПДД машиной Била, но к ответственности его не привлекали, так как он снял авто с регистрационного учета. 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Пентагон задумал установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 04:00

Фото: Alejandro Pena/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки назначен старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где должен обеспечить «порядок, основанный на правилах», сообщил Пентагон. Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находится, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Польша отказалась оплачивать наложенные судом ЕС штрафы 23 сентября 2021, 11:09

Фото: Martin Divisek/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Власти Польши пока не выполняют решение суда ЕС, который обязал Польшу платить по 500 тыс. евро за каждый день работы угледобывающей шахты «Туров», заявил представитель правительства республики по европейским делам Конрад Шиманьский. Шиманьский заявил в утренней программе радиостанции RMF, что «на данном этапе Польша не платит никаких штрафов», передает ТАСС. «Польша не может допустить, чтобы какие-либо акты, в том числе европейские, провоцировали нарушение энергетической безопасности и безопасности всего региона в целом», – отметил он. Шиманьский заявил, что Варшава предпримет «дальнейшие процессуальные шаги, включая, конечно, переговоры с чешской стороной». Напомним, в понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров». Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. При этом власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики. В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

Фото: Alejandro Pena/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. Чубайс заявил о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии 23 сентября 2021, 12:36

Фото: Виатрис Виктория/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца в России в 2021 году резко упали – на десять лет раньше прогнозов, констатировал специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации. По результатам отбора совокупно отобрано 69%. В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам возмещение затрат в течение 15-летнего периода. «В результате этого отбора цена по ветру по отношению к предшествующим годам снизилась вдвое, по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась почти десять лет российская возобновляемая энергетика… Цена электроэнергии возобновляемой опускается до уровня цены обычной генерации. Мы рассчитывали, что это в России должно произойти к концу 2020-х годов, но благодаря очень грамотной построенной стратегии это почти произошло сейчас», – сказал Чубайс, передает РИА «Новости». Он уточнил, что цены на ветрогенератор приблизились вплотную к ценам традиционной генерации. При этом на рынке ВЭО удалось сохранить конкуренцию, что и дало такой результат. «Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно и так оно и есть… К тому же мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. По солнцу пока еще отстаем, Россия не самая солнечная страна, а по ветру приблизились к лучшим мировым ценам… Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат», – сказал Чубайс. Согласно результатам торгов, минимальная цена победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час, по 14 проектам зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час. В сфере ветроэнергетики объем отобранных проектов стал наибольшим и составил 1851,239 МВт (48 проектов). Его разделили между собой компании «Ветропарки ФРВ» (39 объектов) и «ВетроОГК-2» (9 объектов). Сроки запуска – от 2025 до 2027 года. Кроме того, отбор прошли 18 проектов по строительству солнечных электростанций с запуском в 2023-2024 годах. Объем в размере 774,839 МВт был разыгран между компаниями «Юнигрин Пауэр», «Новая энергия» и «Солар Ритейл». В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки «зеленой» энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ – солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Власти уже решили продлить программу до 2035 года. Общий объем поддержки проектов в сфере ВИЭ до этого времени составит 360 млрд рублей. Ожидается, что к этому сроку в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе ВИЭ.