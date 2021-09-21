Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным

Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму

«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.

«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».

В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».

«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».

Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.

МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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