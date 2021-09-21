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21 сентября, вторник | Последнее обновление — 16:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Дзюба отказался от приглашения в российскую сборную по футболу
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму
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«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.
«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».
В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».
«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».
Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией
В случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.
Каракуш отметил, что Греция, будучи союзником США, предоставила американцам свою территорию для военных баз, одна из которых расположена под городом Александруполис во Фракии. База оборудована и готова блокировать наземную операцию Турции. В свою очередь, Греция, по мнению генерала, захочет взять Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.
Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.
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Путин продлил на год действие контрсанкций
Президент России Владимир Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны на 2022 год.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Глава государства также поручил правительству обеспечить осуществление мер для реализации указа.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными»
Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции.
«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%.
Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Стало известно об изменении графика Путина из-за ЧП в Перми
Президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график из-за стрельбы в университете в Перми, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Погибли шесть человек, ранены 24. Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим на место ЧП правоохранителям и был ранен при задержании сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Турция заявила о переговорах по новым поставкам газа из России
Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
«Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с Газпромом, истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», – сказал он.
Кроме того, замминистра добавил, что Турция рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией, передает ТАСС.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника и отметил лидерство ОПК на мировом рынке вооружений.
«Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
По его словам, страна по праву гордится выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства, так как их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась история оружейного дела в России.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны.
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.
«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.
Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.
«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Кремль рассказал о подготовке визита Эрдогана в Россию
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным готовится, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, «повестка дня [на переговорах будет] самая обширная, начиная с двусторонних отношений, это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть, о чем поговорить в этом контексте». «Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», – прогнозирует Песков.
Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана
Президент Владимир Путин представил троих кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщает Народное собрание региона.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович – член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович – заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».
Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.
Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом кандидатур.
Эрдоган прибыл в США для участия в ГА ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также он примет участие в церемонии открытия нового 35-этажного здания «Турецкий дом» в Нью-Йорке.
Главу государства в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия нового 35-этажного здания «Турецкий дом» в Нью-Йорке, расположенного напротив штаб-квартиры ООН. В здании будет размещено постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.
Здание было приобретено у американского IТ-гиганта IBM в 1977 году. Сейчас на этом месте построен 35-этажный небоскреб. Новое здание высотой в 171 метр и площадью около 20 тыс. квадратных метров расположено напротив штаб-квартиры ООН и Постоянного представительства США при ООН. Проект разработан американской архитектурной компанией Perkins Eastman.
По данным агентства, здание возвышается в форме тюльпана, его также можно увидеть из центрального Манхэттена, Ист-Ривер и Лонг-Айленд-Сити. Небоскреб будет отражать турецкую культуру, историю Турции и ее разнообразие.
Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Названо время встречи Путина с Памфиловой
Встреча президента России Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12.00 мск понедельника, сообщил член ЦИК Павел Андреев.
«В 12.00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии (Эллы Памфиловой) с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12.00», – сказал Андреев, передает ТАСС.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
В Кремле выразили сожаление о позиции Турции по выборам в Крыму
Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы не приемлем такие заявления (о непризнании итогов выборов в Крыму) и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма – это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», – сказал Песков.
Он также указал, что «по Крыму российская сторона никак не может менять позицию». «В целом, Крым – это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно – и мы будем – помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор», – заявил Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и «наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов».
В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной. «В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России», – заявил Умеров РИА «Новости».
По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. «Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям», – подчеркнул Умеров.
Он добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове. «Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из «Меджлиса» (признанная экстремистской и запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*»), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров», – подчеркнул Умеров.
По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. «Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским», – уверен Умеров.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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