Экспертный совет конкурса Президентского фонда культурных инициатив рассмотрел претендентов

Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив, возглавляемый композитором и продюсером Игорем Матвиенко, провел третье заседание, на котором были подведены предварительные итоги объявленного 15 июня грантового конкурса в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Местом для проведения мероприятия был выбран музыкальный театр «Геликон-опера».

Основная повестка встречи – обсуждение итогов независимой оценки проектов экспертами конкурса, проходившей в течение полутора месяцев, в августе и сентябре, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«При проведении независимой оценки эксперты обращали внимание не только на содержательное наполнение проектов, творческую задумку как таковую, но и на детализацию и обоснование бюджетов, содержание заявки как документа, проработанность проекта. Важным фактором при оценке была история реализации творческих инициатив командами, ранее заявлявшимися в других грантовых конкурсах. Всего экспертизу прошли 11 тыс. 746 проектов», – подвел предварительный итог экспертной оценки Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе заседания члены экспертного совета определили список проектов, рекомендованных к получению грантов по результатам независимой экспертизы. Итоговое решение будет принято Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

На отдельное обсуждение членов экспертного совета были вынесены проекты с непростыми и дискуссионными вопросами в оценках экспертов.

«Эксперты работали над анализом творческих проектов в течение пяти недель. Из почти 24,5 тыс. проведенных экспертиз, 975 случаев касались спорных ситуаций, и в них потребовалась помощь третьего эксперта. Каждый из привлеченных экспертов проделал колоссальную работу: провел комплексную оценку проектов, присланных на конкурс, изучил календарные планы их реализации, бюджеты. В среднем один эксперт в конкурсе выполнил 63 оценки проектов по 10 установленным критериям. Наивысший набранный балл – 96,00», – прокомментировал заслуженный артист России, композитор, продюсер, председатель Экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

В период заявочной кампании конкурса в информационной системе Президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов из 84 субъектов России. Итоговое количество оформленных и поданных заявок – 12 тыс. 460 из 83 регионов.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.