В Роспотребнадзоре назвали самый распространенный штамм COVID-19 в России

Штамм коронавируса «дельта» вытеснил все остальные варианты в России, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Хафизова, остальные известные штаммы, по всей вероятности, не имеют преимуществ перед «дельтой».

Он отметил, что в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю», однако он составляет пока всего нескольких процентов, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более опасен, чем «дельта».

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.

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