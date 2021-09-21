Власти Украины призвали объяснить высокие цены на газ для населения

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, на повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется еще примерно 10 млрд кубометров, пояснил политик.

«Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, (Юрию) Витренко, (Владимиру) Зеленскому, (Дмитрию) Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?», – передает РИА «Новости» слова Мураева.

Экс-депутат Рады отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за 1 тыс. кубометров, однако Киев ответил отказом. Теперь, по его подсчетам, за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более 6 млрд долларов.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», – высказался бывший парламентарий.

Мураев связал случившееся с некомпетентностью политической элиты Украины. «Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», – заключил политик.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.

Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший министерство энергетики.