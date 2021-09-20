Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров.
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В Узбекистане разрешили массовые мероприятия на фоне снижения случаев COVID-19
20 сентября 2021, 18:22
Текст: Елизавета Булкина
В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти Узбекистана с 20 сентября разрешили проводить в стране массовые мероприятия, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По состоянию на 20 сентября в Узбекистане выявлено 168 938 случаев коронавируса, скончались 1192 человека, 162 684 человека выздоровели. В июле-августе число заболевших за сутки достигало 800-900, в сентябре снизилось до 500, передает РИА «Новости».
«По рекомендации ответственных организаций с 20 сентября по всей территории Узбекистана разрешается проведение культурно-развлекательных (театр, кино, концерты) и массовых мероприятий и собраний, как на открытом воздухе, так и в закрытых комплексах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Массовые мероприятия были запрещены с июля, также были закрыты театры и кинотеатры.
В Минздраве уточнили, что сотрудники культурно-развлекательных объектов и организаторы мероприятий, а также обслуживающий персонал должны иметь сертификат с QR-кодом о вакцинации минимум двумя дозами вакцины от коронавируса. Посетителям необходимо носить маски. «При этом администрации объектов рекомендовано допускать только посетителей с сертификатом и QR-кодом о вакцинации, кроме имеющих противопоказания», – добавили в ведомстве.
В Узбекистане вакцинация от коронавируса началась 1 апреля, привито почти 11% населения). Для жителей доступны вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский «Спутник V», англо-шведская AstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
С 14 сентября в Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис».
19 сентября 2021, 23:25
Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».
Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
В России выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
18 сентября 2021, 11:55
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Текст: Наталья Ануфриева
За минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915.
Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 197 425 человек.
Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает«Ura.ru».
Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.
«Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – уточнил Чумаков.
В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.
В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.
«Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – пояснил он.
По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.
Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ.
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Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах
19 сентября 2021, 07:56
Текст: Антон Антонов
В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ.
Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си.
Напомним, ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. В конце августа россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила. В сентябре ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола.
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Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно
19 сентября 2021, 02:55
Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/ Handout/Xinhua/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.
Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС.
В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое».
Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности».
В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.
Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.
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Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса
18 сентября 2021, 20:18
Текст: Вера Басилая
Исследователи из Университета Мэриленда (США) выяснили, что «дельта» штамм коронавируса в несколько раз быстрее обычного передается воздушно-капельным путем.
Авторы работы провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Люди, заболевшие альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» вариант.
«Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование представляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», – заявили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Infectious Diseases.
Специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%, призвав не только вакцинироваться, но и использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта».
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни и повышенная нагрузка на организм человека.
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.
Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
19 сентября 2021, 10:36
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Текст: Евгения Шестак
Рост новых случаев коронавируса в Москве связан с наступлением осеннего сезона, необходимо соблюдать эпидемиологические требования, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевая.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, по результатам примут решение о дальнейших шагах.
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Лондон объявил о смягчении правил въезда в страну из России
17 сентября 2021, 19:30
Текст: Алексей Дегтярев
Британия решила смягчить правила въезда из других стран, в том числе из России, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.
Глава ведомства сообщил, что с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один тест на COVID-19 по прибытию в Британию из большинства стран мира, передает ТАСС.
«Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле», – сообщил он в эфире Sky News. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации, ей уже охвачены почти 90% жителей старше 16, указал он.
Между тем британский минтранс уточнил, что смягчение правил въезда в Британию распространяется на людей, которые привиты одобренными в стране вакцинами.
В конце августа сообщалось, что российская и британская стороны ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
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В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19
18 сентября 2021, 14:42
Текст: Алексей Дегтярев
Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ.
Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua».
Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание.
Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек.
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В России выявили 20,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
19 сентября 2021, 11:56
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Текст: Евгения Шестак
За минувшие сутки в России выявили 20 174 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2376, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1004.
Всего в стране выявили 7 274 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 498 682 человек, из них 13 418 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 218 человек.
Накануне, 18 сентября, в России выявили 20 329 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 155.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю»
19 сентября 2021, 10:15
Текст: Евгения Шестак
Пациенты с новым штаммом коронавируса «мю» уже есть в России, но уточнить их число невозможно, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран и в Европе впервые выявили носителей штамма «мю», передает ТАСС.
«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», – отметил специалист.
По словам Исаева, штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает. Он отметил, что в странах, где «дельта»-вариант не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы.
«В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю», – заключил Исаев.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител.
Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора.
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Названы запрещенные при постковидном синдроме продукты
20 сентября 2021, 08:59
Текст: Евгения Шестак
При постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По его словам, при постковидном синдроме повышается воспалительная активность в организме. Аналогичный процесс лежит в основе возрастных болезней, таких как гипертония, атеросклерозы, онкозаболевания и воспалительные заболевания соединительных тканей, передает «Ura.ru».
«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», – пояснил Гинзбург.
Вместо вышеперечисленного нужно употреблять продукты, богатые жирными кислотами – жирной морской рыбой, льняным и оливковым маслом. Также рацион следует обогатить овощами, ягодами, зеленью, не слишком сладкими фруктами, кисломолочными напитками без сахара и сложными углеводами, заключил Гинзбург.
Ранее сообщалось, что у россиян, которые перенесли коронавирус, проявляются слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость.
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Назван способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса
20 сентября 2021, 08:28
Текст: Дмитрий Зубарев
Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса, сообщили британские СМИ.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей, такие иммунные клетки способны противостоять даже будущим потенциальным штаммам коронавируса. Подобный иммунитет, как утверждает издание, исследователи называют «сверхчеловеческим» или «гибридным», передает РИА «Новости».
При этом ранее британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка.
Ранее ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем.
Полицейские пострадали во время столкновений на митингах против локдаунов в Австралии
18 сентября 2021, 14:13
Текст: Алексей Дегтярев
Минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне, сообщает местное телевидение.
Во время акций протеста задержаны 235 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 9News.
Для прекращения беспорядков задействовали более 2 тыс. полицейских. 193 человека задержали в связи с нарушением ограничений по коронавирусу, других – за прочие правонарушения, в том числе за нападение на сотрудников полиции.
На окраине Мельбурна, в Ричмонде полиция применила перцовый аэрозоль в тот момент, когда протестующие прорвались через цепь полицейских, сообщила газета Age. По данным газеты Canberra Times, в Ричмонде собрались порядка 500-700 протестующих.