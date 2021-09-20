В Перми появился стихийный мемориал погибшим при стрельбе в вузе

Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.