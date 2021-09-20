Эксперт назвал факторы успеха «Единой России» на выборах в Госдуму В новой Госдуме будут представлены восемь партий Матвиенко анонсировала расширение дистанционного электронного голосования 20 сентября 2021, 15:01 Текст: Алина Назарова

Дистанционное электронное голосование очень хорошо себя проявило и в будущем будет расширено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять», – сказала она, передает ТАСС. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму 20 сентября 2021, 13:45

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК. Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС. Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов 20 сентября 2021, 09:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 12:08 Текст: Евгения Шестак

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%. С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов 20 сентября 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 20 сентября 2021, 15:06

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК. По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Минченко оценил предварительные итоги выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 11:12

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Гадать о том, пройдут «Новые люди» в Госдуму или нет, абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – они либо встретятся, либо нет. А вот Жириновский совершил подвиг», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя предварительные результаты голосования. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, выборы в России прошли достаточно спокойно. Также собеседник указал на точность прогнозов социологических служб. «Социологи из ВЦИОМ и ИНСОМАР в преддверии проведения голосования обозначили довольно точные прогнозы, в результате голоса распределяются примерно в том диапазоне, что и предполагалось», – пояснил он. Что касается партии ЛДПР, которая предварительно показала худший результат, чем на предыдущих выборах, то, по мнению Минченко, это не неудача, а прорыв. «Всю предвыборную кампанию тащил на себе лично Владимир Жириновский. В свои 75 лет он совершил подвиг», – считает эксперт. Также политолог указал на то, что большой вопрос этих выборов – пройдет ли партия «Новые люди» в Госдуму, сохранив за собой необходимые 5% голосов. «Но гадать тут абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – есть два варианта: они либо встретятся, либо нет», – сыронизировал эксперт. Тем не менее Минченко считает, что «Новые люди» фактически «убили» те партии, которые не смогли набрать 3% голосов». «Думаю, что важную роль в этом сыграли последние дебаты партий и слова бывшего мэра Якутска и кандидата в Госдуму от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой о том, что все партии предлагают очень разумные вещи, но не проходят в Госдуму, поэтому нужно объединиться вокруг «Новых людей», – пояснил он. Из остальных партий, по мнению эксперта, наибольший потенциал дожить до следующих выборов есть у «Партии пенсионеров». «Еще один любопытный момент – это инцидент в Забайкальском крае, где кандидат от «Справедливой России – За правду» Юрий Григорьев, проводя достаточно вялую кампанию, вышел на первое место в рейтинге, а сейчас его обвиняют в скупке голосов. Это такой первый неприятный звоночек, акт возвращения в 90-е годы» Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на выборах в Госдуму победили новые лица и технологии, а также разбиралась, кто запускает фейки о выборах в России. На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов 20 сентября 2021, 11:08

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края 20 сентября 2021, 08:23

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила зампредседателя краевого избиркома Наталья Щербина. «Обработано 100% протоколов, результат Михаила Владимировича (Дегтярева) – 56,81% – остался без изменений. И явка составила – 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона», – сказала Щербина РИА «Новости». Как отметил представитель избиркома, также не изменились данные и у других кандидатов на губернаторский пост после обработки 100% протоколов: у телеведущей Марины Ким («Справедливая Россия – За правду») – 25,39% голосов, пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) – 10,02%, предпринимателя Бабека Мамедова («Родина») – 3,53%. Такие же цифры были зарегистрированы после обработки 99% голосов. Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Ранее также были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве 20 сентября 2021, 14:22 Текст: Алина Назарова

Партия КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки) – и все перечеркнули. ... Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры... Мы все равно это не признаем, это недопустимо», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости». Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей. Обработаны 85% протоколов по итогам выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 09:55 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 85% итоговых протоколов набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Не попавшие в Госдуму партии не набрали голоса для получения госфинансирования 20 сентября 2021, 08:36 Текст: Алина Назарова

Политические партии, которые не смогли пройти в Государственную думу восьмого созыва, также не проходят и барьер в 3% для получения государственного финансирования, свидетельствует информационное табло ЦИК. Ближе всех к трехпроцентному барьеру подошла Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, на первых этапах они набирали больше 3%. Однако после обработки 72,72% партия получает 2,57% голосов. Далее идут «Коммунисты России» (1,34%) и «Яблоко» (1,08%), передает ТАСС. Оставшиеся партии, а именно «Зеленые», «Родина», Российская партия свободы и справедливости, «Зеленая альтернатива», Партия роста и «Гражданская платформа», набирают менее одного процента голосов. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 98% протоколов 20 сентября 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%) по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Не перешагивают пятипроцентный барьер «Партия пенсионеров» – 2,48%, «Яблоко» – 1,31%, «Коммунисты России» – 1,28%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,63%, Партия роста – 0,51%, «Гражданская Платформа» – 0,15%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Зюганов заявил об успехе КПРФ на выборах 20 сентября 2021, 12:25

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия весьма успешно выступила на прошедших выборах. «Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах», – сказал он, связав это с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса». «Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го (сентября голосовать)», – добавил политик, передает ТАСС. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов 20 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК. По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.