В США сочли санкции против России признаком бессилия

Американские санкции в отношении Москвы сигнализируют об упадке Вашингтона и уменьшении его политического веса на международной арене, пишет Foreign Affairs.

По мнению профессора Университета Тафтса Дэниела Дрезнера, американское руководство часто использует этот инструмент, потому что остальные способы повлиять на другие государства оказались недоступны. При этом ограничения с каждым годом становятся все менее эффективными. Они ухудшают отношения США как с соперниками, так и с союзниками, а также ускоряют падение страны на глобальном уровне.

По словам автора, Россия или Китай научились легко обходить санкционный режим и не замечать его из-за достаточной экономической мощи. Дрезнер подчеркнул, что ограничения давно приобрели декларативный характер, однако американские власти отказываются это признавать: отмена санкций будет означать признание собственной слабости и потерю престижа на международной арене.

Он также добавил, что США необходимо существенно пересмотреть подход к этому экономическому инструменту. «Политики должны относиться к нему, как к скальпелю, а не швейцарскому ножу», – написал эксперт, передает РИА «Новости».

Журналист предложил структурировать экономическую внешнюю политику Соединенных Штатов вместо бездумного накладывания санкций и чаще прибегать к альтернативным методам давления.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США потеряли веру в себя, и после событий последних лет мир тоже перестал верить в силу Вашингтона.