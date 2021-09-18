Пушков объяснил неуверенность Вашингтона в себе

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США потеряли веру в себя, и после событий последних лет мир тоже перестал верить в силу Вашингтона.

«Уверенная в себе Америка». А существует ли она? Дело в том, что Америка в себе уже давно не уверена», – заявил Пушков в Telegram.

Он объяснил, что США не уверены в себе потому, что «весь мир и все американцы были свидетелями (...) бегства из Кабула», и «поражение в Афганистане было лишь последним в целой череде неудач США на Среднем и Ближнем Востоке», а также потому, что «американские беспилотники бьют «по ошибке» по гражданским целям и министру обороны приходится извиняться за очередное преступление».

«Потому, что (президент САР Башар) Асад, которого США свергают с 2012 года, отправляется не в эмиграцию, а в Москву на встречу с (российским лидером Владимиром) Путиным в качестве президента Сирии. Потому, что сама Америка расколота надвое, а власть не находит ничего лучшего, чем запугивать людей «внутренними террористами». Потому, что Америку глобально поджимает Китай, а в Евразии ее планам противостоит Россия. Потому, что США не удалось через санкции порвать экономику России в клочья. И так далее. Такова одна из главных причин, по которой установки неоконсерваторов не сработали на Среднем Востоке, и установки Нуланд тоже не сработают: ни Америка не уверена в себе, ни мир уже не уверен в Америке», – заключил сенатор.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщила, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Американцев возмутил этот инцидент, они обвинили в произошедшем действующую власть в США.