Наблюдатели СНГ оценили проведение выборов в Госдуму В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму В правительстве Москвы объяснили задержку публикации результатов онлайн-голосования 20 сентября 2021, 12:08 Текст: Наталья Макарова

«Большое количество избирателей меняло свое решение в ходе голосования, поэтому на подсчет голосов ушло больше времени, чем планировалось», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель правительства Москвы Артем Костырко, комментируя сообщение о пересчете голосов избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании. «Длительное время расшифровки связано с большим количеством избирателей, которые меняли свое решение в ходе голосования. Нам бы хотелось, чтобы все прошло побыстрее, но это заняло больше времени, чем мы рассчитывали», – отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, «в настоящее время все протоколы сформированы». «Сейчас идет стандартная процедура работы избирательных комиссий. Данные обобщаются по всей территории города. Скоро ЦИК подведет итоги и объявит результаты. Я думаю, это случится в течение сегодняшнего дня», – подчеркнул собеседник. Напомним, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. По его словам, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов). Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней 19 сентября 2021, 13:20

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову. По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке. «Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он. Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Политолог назвал три причины провала «Умного голосования» 19 сентября 2021, 13:46 Текст: Олег Исайченко

«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование». «У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник. «Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации. «Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник. «Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог. «Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин. Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин. Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией. Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Названы источники фейков о выборах в России 19 сентября 2021, 14:10 Текст: Олег Исайченко

«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах. «Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения». «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев. Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев. В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог. Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа 20 сентября 2021, 00:47 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму. «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов». «Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов. Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Новые люди» вошли в тройку лидеров в Петербурге по результатам экзитполов 19 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

На выборах в Госдуму в Петербурге по результатам экзитполов лидирует «Единая Россия», которую поддержали 38,44% граждан из 14,7 тыс. опрошенных. За КПРФ проголосовали 10,38%, замыкает тройку партия «Новые люди» с 9,8%, сообщила социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова. «Сегодня моими коллегами с 08.00 до 20.00 были проведены опросы населения, участвовавшего в голосовании. Всего было опрошено 14674 человека. Результаты экзитпола следующие по Госдуме. КПРФ – 10,38%, <…> «Новые люди» – 9,8%, «Единая Россия» – 38,44%», – приводит слова Панфиловой ТАСС. Четвертую строчку занимает партия «Справедливая Россия – За правду» с 7,86%. Далее – ЛДПР с 7,71%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) с 5,6%. Остальные партии набрали менее 4%. Из почти 15 тыс. опрошенных 1,32% указали, что испортили бюллетени, отказались отвечать 9,78%. Специалисты опросили граждан и о выборах в законодательное собрание города. 38,17% набрала партия «Единая Россия», 11,22% – «Новые люди», 11,06% – КПРФ. За ними следует ЛДПР с 8,37%, далее – «Справедливая Россия – За правду» с 7,23% и РПСС с 5,21%. За партию «Яблоко» проголосовало 4,01% опрошенных, за Партию роста – 3,19%. Бюллетень испортили почти 1% опрошенных, отказались отвечать 10,56%. С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Принявшая участие в электронном голосовании выиграла автомобиль 19 сентября 2021, 20:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Репетитор по русскому языку и литературе Ирина, проживающая в Москве, выиграла автомобиль, приняв участие в электронном голосовании. «Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», – приводит ее слова «Фонтанка». Она сообщила, что пока не знает, какую именно машину выиграла. «Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 – выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», – рассказала она. Напомним, среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве 19 сентября 2021, 14:34 Текст: Евгения Шестак

История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком. Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша (@bad_balance89) Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом. «Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении. Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах. Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов 20 сентября 2021, 04:36 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму 19 сентября 2021, 21:05

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.