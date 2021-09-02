Талибы сообщили о трудностях с открытием всех полетов из аэропорта Кабула

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пока не решило открыть все полеты из кабульского аэропорта, сообщил представитель катарского политофиса талибов Мухаммед Наим.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить все полеты аэропорта Кабула. Но, к сожалению, и как вы знаете по фотографиям и видео, опубликованным в СМИ, аэропорт находится в состоянии разрушения и саботажа. Мы стремимся и стараемся изо всех сил вернуть аэропорт в нормальное состояние... Но до сих пор окончательное решение по вопросу технического управления аэропортом еще не принято. Мы стремимся решить эту проблему в кратчайшие сроки», – заявил Наим РИА «Новости».

По его словам, талибам в решении проблем управления аэропортом и нормализации ситуации помогают делегация из Катара и Турция.

Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.

В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».