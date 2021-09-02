В Оренбургском заповеднике разъяснили статус лошади Пржевальского

Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, среди которых и лошадь Пржевальского, как рассказала директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где разводят этих животных, Рафиля Бакирова, такое решение связано с программой по сохранению вида.

Как сообщила газета «Коммерсант», 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие, среди них и лошадь Пржевальского.

Поясняется, что с 2007 года в России действует программа по формированию в неволе группы размножающихся животных и их последующей реинтродукции в природу, а также подписано несколько меморандумов с иностранными организациями. Эта работа ведется в отношении лошади Пржевальского.

С момента открытия вида в 1900-х годах сохранить природную популяцию не удалось, усилия специалистов многих стран помогли создать устойчивую, размножающуюся группировку диких лошадей в зоопарках и питомниках мира. За последние 20 лет численность лошади Пржевальского в мире остается около 2–2,5 тыс. особей.

В 2015 году началась программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике, цель которой формирование популяции лошади Пржевальского в пределах исторического ареала на территории России на сохранившихся степных участках Оренбургской степи.

Директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где разводят лошадь Пржевальского, Рафиля Бакирова разъяснила включение лошади в список вероятно исчезнувших, передает РИА «Новости».

«Это не означает, что лошадь полностью исчезла. В международной Красной книге лошадь Пржевальского уже давно находится в «черном списке» как вид, полностью исчезнувший в дикой природе. Но в Красной книге России лошади Пржевальского как вида исчезнувшего не было. Это обычная работа. Периодически дополняется список. Пока, к сожалению, мы относимся к таким странам, где список животных в Красной книге пополняется. Сейчас в Минприроды России ведется работа по утверждению программы по сохранению лошади Пржевальского в России. А начат проект по восстановлению этих животных в России был в 2015 году, было три завоза из Франции и Венгрии. И совершенно логично, что теперь и в Красной книге России появились лошади Пржевальского. Статус исчезнувших в дикой природе соответствует исторической реальности», – пояснила Бакирова.

Она также рассказала, что на данный момент в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского.

«В этом году у нас рекорд по рождению – родились 15 жеребят. В 2019 году было 11 жеребят, в этом году мы побили свой рекорд. Все прекрасно себя чувствуют. У нас уже несколько табунов, а в этом году достижение - появилась естественная холостяковая группа из девяти жеребят, которые родились и выросли на территории заповедника», – рассказала директор.

Лошадь Пржевальского – вид диких лошадей, представители которого обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия. Сохранилось лишь несколько особей в зоопарках, они и стали родоначальниками всех существующих в настоящее время лошадей Пржевальского.