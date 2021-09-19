РФС анонсировал дату объявления расширенного состава сборной России

Александр Емельяненко победил в бою блогера Артема Тарасова

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым, проводившийся по правилам бокса в ММА-перчатках, завершился победой Емельяненко.

Бой на турнире промоушена «Наше Дело» провели в Москве – три раунда по две минуты. Судьи единогласно признали победителем Емельяненко, который превосходил соперника в весе более чем на 35 кг. Тарасову четыре раза был отсчитан нокдаун, передает РИА «Новости».

Емельяненко заявил, что его противник «игрался, бегал» и даже «разворачивался и наглым образом, поворачиваясь спиной, убегал как на стометровке», а после того, как попадал под удар, «падал на пятую точку», «удары не сдерживал, легко работал». «Я в этом бою даже не вспотел, я больше вспотел во время разминки, чем в бою», – приводит его слова «Матч ТВ».

Емельяненко сказал, что «уважает людей, который выходят в ринг, занимаются спортом». По его словам, он знает, «насколько Тарасову было страшно выходить» на поединок: «Он видел мои бои, знает, что я обладаю нокаутирующим ударом с обеих рук. Поэтому он убегал от меня, чтобы хоть как-то пробегать до конца третьего раунда».

«На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — приводит «Чемпионат» слова Емельяненко, обращенные к сопернику.