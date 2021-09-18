Консул посетила задержанного в Чехии Франчетти

Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями

Белосток и Вильнюс являются белорусскими землями, но Минск не напоминает об этом Польше и Литве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На форуме «Символ единства», посвященном белорусскому Дню народного единства, Лукашенко заявил, что «к драматическим урокам первой половины прошлого столетия» Минск «возвращается не для того, чтобы кого-то упрекнуть». По его словам, «соседи» Белоруссии «даны от Бога». Он заверил, что Минск «стремится к миру и дружбе» с ними, не «зарится на чужой каравай или клочок земли», Белоруссия «даже не напоминает, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

«Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: «Ну ладно, была Хатынь – там памятник». И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», – сказал Лукашенко.

Он заявил: «Если мы забудем их, точно так забудут нас». Президент призвал «не допустить этого», ведь такая память – «в славянских сердцах и помыслах». Лукашенко заверил, что в Белоруссии не станут героизировать «убийц белорусского народа». В стране, по его словам, «нечего делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию».