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Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
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Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.
Франция решила отозвать послов из США и Австралии
В связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости».
Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок. Он назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами». Как указал глава МИДа, такие действия «затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», передает ТАСС.
При этом дипломатические источники Reuters сообщили, что Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, так как та «действовала в соглашательском духе».
Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину».
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Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования
Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости».
Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн.
Австралия «поняла разочарование» Франции
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Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне.
Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем.
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
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Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа
Британии не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, заявил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс.
«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс.
Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы.
Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко
Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости».
Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров».
США выразили сожаление в связи с решением Франции отозвать посла
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США продолжат взаимодействовать с Францией, чтобы урегулировать разногласия, заявили в Белом доме.
В Вашингтоне указали, что «в других случаях за долгое время союза» странам удавалось урегулировать разногласия. Как заявили в США, Вашингтон «был в тесном контакте с французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла». США выразили сожаление, что в Париже «пошли на этот шаг», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. Хорн подчеркнула, что Франция является «старейшим союзником и одним из наиболее сильных партнеров» США.
Соединенные Штаты считают Францию «жизненно важным партнером» и намерены провести с ней переговоры на высоком уровне на полях Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе, сообщило Reuters со ссылкой на заявление госдепартамента.
Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность разместить войска США в Австралии на постоянной основе, заявил: «У нас там уже есть ротационное присутствие морской пехоты». Он сказал, что сейчас «обсуждается» возможность «увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», обсуждение будет продолжаться.
Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом Австралия отказалась от контракта с французской Naval Group на создание атомных подводных лодок. Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии.
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Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%
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К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме.
На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование.
Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%.
Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.
ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах
Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК.
В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире.
«Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT.
Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось.
Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального.
Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.
Второй день голосования начался в России
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В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки.
Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября).
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным».
Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.
Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане
Европейский союз (ЕС) должен действовать более независимо от США в военном плане, но не отделяться от американских партнеров полностью, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Крамп-Карренбауэр завила об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС.
«Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – сказала она.
Министр напомнила, что после захвата талибами* власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.
Ранее в Германии допустили выход Франции из НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию.
Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии сожалеет из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья в связи с якобы невозможностью обеспечить безопасность голосования.
«Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский МИД.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление об отсутствии препятствий для организации голосования в подконтрольных Молдавии населенных пунктах. «МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования», – добавили в ведомстве.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья.
ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома
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Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук.
«Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука.
Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома.
«За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования.
Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования
Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием.
«Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа.
Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.
Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены.
Формат российских выборов захотели использовать в Италии
Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России.
Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России.
Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели».
Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи.
Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования».
«Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми».
Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.