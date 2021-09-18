Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России

Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.

Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».

«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.

Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.

«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.