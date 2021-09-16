В ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю

Врачи объяснили «омолаживающий» эффект тюрьмы для Ефремова

Актер Михаил Ефремов за время своего заключения заметно поправил здоровье, поскольку не имеет доступа к алкоголю, уверены врач-психиатр Алексей Казанцев и нарколог Сергей Нурисламов.

«За этот период он стал более стройным. Наверняка восстанавливается функция внутренних органов: печень, которая была поражена алкоголем, поджелудочная железа, нагрузка на сердце за счет отсутствия алкоголя и наркотиков гораздо уменьшилась. Он получает в местах лишения свободы поддерживающее лечение своих хронических заболеваний – ему это пошло только во благо», – сказал Казанцев, передает 5-tv.ru.

Нурисламов напомнил, что алкоголь для организма является токсическим ядом, он может участвовать в метаболизме.

«Его переизбыток в процессе своего «расщепления» дает метаболит ацетальдегид – он очень нехорошо воздействует на нервную систему, приводя к полинейропатии. Это связано с мозжечковой атаксией», – уточнил нарколог.

Он добавил, что у артиста сейчас восстанавливаются клетки головного мозга, потому Ефремов в суде предстает отдохнувшим, словно после лечения.

«Он может стать более эмоциональным, более отзывчивым, более раскрепощенным. Даже профессиональные качества могут улучшиться, потому что ушел алкоголь, потому что нет того, что меняет личность», – констатировал врач.

В среду осужденному на семь с половиной лет Ефремову отказали в смягчении приговора. Сам Ефремов заявил на суде, что его не интересует, пристегивался ли ремнем погибший в ДТП, поскольку вся вина лежит на артисте.

Также актер сказал, что до конца жизни не сможет расплатиться за свое преступление, он назвал это «наказанием за вседозволенность» По его словам, образ погибшего курьера Сергея Захарова не покидает его.

Между тем юрист Александр Добровинский, также участвовавший в процессе в качестве адвоката потерпевших, заявил, что Ефремов пытался «сыграть в игру с правосудием».

«Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса, но [экс-защитник Ефремова Эльман] Пашаев не давал ему услышать моих слов. Вся эта игра в три наперстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде», – прокомментировал Добровинский решение суда.

Он добавил, что Ефремову не везло с адвокатами, и это могло также повлиять на решение суда.

«Единственным, кто пытался договориться мирным путем и кто, вообще, обратился к потерпевшим и ко мне – это был адвокат Алешкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили, еще и написали на него донос», – поделился воспоминаниями Добровинский.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.