Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
В России выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
18 сентября 2021, 11:55
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Текст: Наталья Ануфриева
За минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915.
Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 197 425 человек.
Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Домашний режим, обильное теплое питье, правильное питание, грамотное применение лекарств и полоскание горла помогут организму быстрее восстановиться после ОРВИ, необходимо также дышать свежим воздухом, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Чернышова отметила, что ОРВИ не требует специфического лечения. Для ускорения выздоровления желательно максимально снизить нагрузки, отказавшись от походов на работу, передает «Вечерняя Москва».
«Организм способен самостоятельно справиться с простудой. Скорость выздоровления очень сильно зависит от того, сколько ресурсов у него есть. Во время болезни лучше не ходить на работу. Даже если человек работает удаленно, желательно свести нагрузку к минимуму или взять больничный», – рассказала врач.
Так, постельный режим позволит организму тратить силы исключительно на борьбу с инфекцией. При отсутствии возможности отказаться от выхода из дома желательно минимизировать передвижения, отказавшись от сложных проектов. Оставаться дома желательно как можно дольше, это поможет организму полностью оправиться от болезни.
«Нужно обязательно долечиться до конца: организм будет гораздо устойчивее к инфекциям, в результате человек пойдет к новым трудовым подвигам в гораздо лучшей физической форме», – отметила доктор.
При ОРВИ можно выходить на улицу на стадии выздоровления, однако необходимо одеваться по погоде и отказаться от серьезных нагрузок. При отсутствии возможности покидать квартиру помещение обязательно нужно проветривать.
Эксперт также обратила внимание, что при простуде важно употреблять много жидкости, обильное теплое питье поможет быстрее выздороветь.
«Вода нужна организму, чтобы эффективно избавляться от инфекции. Кроме того, жидкость помогает выводить все продукты распада микробов, чтобы они не циркулировали в организме повторно. Пить можно не только теплую воду: хорошо подойдут также несладкие морсы, чай с малиной и калиной, липовый отвар», – сказала Чернышова.
Во время болезни лучше отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам. Стоит отказаться от острой, соленой, копченой, жареной и жирной пищи. Также она предостерегла от использования антибиотиков во время простуды, это только навредит человеку.
«Антибиотики при ОРВИ совершенно точно не нужны. Их применение ни к чему хорошему не приведет, однако нарушит баланс микрофлоры в организме и снизит иммунитет», – предупредила врач.
Не стоит сбивать невысокую температуру: с ее помощью организм избавляется от инфекции. Многие микроорганизмы погибают при температуре выше 38 градусов, поэтому слишком активное применение жаропонижающих средств только замедляет выздоровление.
«Облегчить симптомы при больном горле можно при помощи сосательных леденцов. Также хорошо помогают старые добрые полоскания: подойдут шалфей, ромашка, календула или смесь этих трав», – рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что при сохранении симптомов простуды на протяжении недели лучше обратиться к врачу: такое течение болезни может сигнализировать о проблемах в организме. Также стоит посетить специалиста при появлении опасных симптомов: например, сильной головной боли или одышки.
Ранее терапевт назвала нормальное число простуд в год у человека.
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Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
15 сентября 2021, 23:43
Фото: Li Muzi/Xinhua/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервалиработу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева
16 сентября 2021, 19:02
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Текст: Вера Басилая
Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник.
По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН.
Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского.
Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».
В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.
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В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист
15 сентября 2021, 19:35
Текст: Елена Мирошниченко
Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».
«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.
Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.
«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.
По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».
В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.
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Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта»
16 сентября 2021, 20:37
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.
«Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости».
По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета.
Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.
Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).
При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.
Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.
Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.
Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.
Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.
Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
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Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19
17 сентября 2021, 15:27
Текст: Дмитрий Зубарев
Сотрудники МГУ с коллегами определили новый фенотип постковидного синдрома – синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом, сообщила пресс–служба вуза со ссылкой на статью в The American Journal of Medicine.
«Помимо предложения международной группы ученых выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID–19 (новой коронавирусной инфекции), исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
До недавнего времени исследования в области COVID–19, в основном, были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID–19 может вызывать серьезные расстройства сердечно–сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания.
Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются неизвестными. Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID–19, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца.
«По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID–19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире», – сказал замдиректора по научной работе Медицинского научно–образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили.
По словам Мацкеплишвили, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к его лечению. В отличие от существующих протоколов реабилитации, после перенесенного заболевания, как пояснил ученый, разрабатываемая схема лечения будет включать препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно–сосудистой и нервной систем.
«Контроль состояния пациентов будет осуществляться, в том числе телемедицинской системой удаленного мониторинга жизненно важных параметров, также разработанной сотрудниками МНОЦ МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом», – добавил Мацкеплишвили.
В МГУ напомнили, что с апреля по июнь 2020 года Медицинский научно–образовательный центр МГУ был перепрофилирован в COVID–госпиталь. Учеными и медиками МНОЦ был разработан уникальный протокол лечения COVID–19, позволивший добиться выживаемости более 99% из 424 пациентов с тяжелой формой заболевания.
Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19.
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В Минздраве отреагировали на звучащие в США сомнения в необходимости ревакцинации
16 сентября 2021, 13:38
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Текст: Татьяна Косолапова
По результатам ревакцинации российскими вакцинами четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител, что говорит о наилучшей защите пациента от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя сомнения властей США в необходимости повторной вакцинации против COVID-19.
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили, что не уверены в необходимости проведения ревакцинации, поскольку есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает.
«Вне зависимости от тех новых публикаций, которые появляются по теме ревакцинации, я считаю, что те рекомендации по вакцинации, которые публикует Минздрав России, являются абсолютно обоснованными на основании тех вещей, которые мы видим. Более того, я хотел бы сказать о том, что и сам сделал ревакцинацию, по результатам которой четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител», – говорит Козлов.
Ревакцинацию специалист называет наиболее необходимой, например, в рамках университетов, поскольку туда приезжает большое количество студентов из разных стран и различных регионов России, где отличается эпидемиологическая ситуация, преобладают разные виды штаммов, для борьбы с которыми может оказаться недостаточно лишь первичной вакцинации.
«Конечно, любые научные публикации и исследования в этой области интересны и полезны, но с моей точки зрения, те рекомендации, которые выпускает Минздрав, являются обоснованными. К тому же, те же эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не проводить ревакцинацию населения в ближайшее время в связи с тем, что многие страны, к сожалению, вообще не получили вакцины», – рассказывает врач.
В начале августа текущего года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался, что необходимо ввести мораторий на использование ревакцинации во всех странах до конца сентября, добавив, что возможно после его придется продлить до конца года. За это время страны, не имеющие вакцины, преимущественно развивающиеся, должны вакцинировать большую часть своего населения, поскольку глобально победить COVID-19 можно только с помощью коллективного иммунитета во всем мире.
«С моей точки зрения, данные интересные, но они не должны приводить ни к каким кардинальным решениям до получения абсолютно убедительных доказательств того, что это не работает. При этом мы должны хорошо понимать, что любые вакцины, лекарственные препараты обладают определенным спектром нежелательных побочных реакций. Но в целом те данные, которые существуют по нашим вакцинам, показывают, что они безопасны», – считает Козлов.
Однако быть на 100 % уверенным, что не разовьется никакой нежелательной побочной реакции после приема первой вакцинации или повторной, нельзя, продолжает специалист. Но такой же расклад виден и при любых других годами проверенных вакцин или препаратов.
Ранее медицинский журнал The Lancet сообщил, что по результатам группы исследователей из разных стран, среди которых руководители ВОЗ, пришла к выводу, что повторная вакцинация от ковида не является необходимой. А все потому, что при слишком частом или раннем внедрении бустерных доз вакцин с иммуноопосредованными побочными эффектами возможны такие осложнения, как миокардит или синдром Гийена-Барре.
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Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования
16 сентября 2021, 21:14
Текст: Елена Мирошниченко
В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.
«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.
Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений.
«Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас.
Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
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ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения
15 сентября 2021, 22:41
Фото: Thiago Prudencio/ Keystone Press Agency/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости».
«[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
Власти США оказались не уверены в эффективности ревакцинации
16 сентября 2021, 06:59
Текст: Антон Никитин
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не могут с уверенностью сказать, верны ли выводы относительно необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах, свидетельствует отчет на сайте регулирующего органа.
В отчете констатируется, что есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. Есть также исследования, которые это не подтверждают. В управлении отмечают, что, согласно имеющимся данным, разрешенные к применению в США вакцины «по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания и смерти», передает ТАСС.
«Есть много потенциально имеющих отношение к этому исследований, но управление не проводило независимых оценок или проверок исходных данных или сделанных выводов», – отмечается в документе.
В отчете прокомментировали публикации, согласно которым результаты некоторых исследований свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. В управлении отметили, что есть различные факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». «Из-за этой необъективности некоторые исследования могут быть более надежными нежели другие», – констатировали сотрудники регулирующего органа. В нем подчеркнули, что, вероятно, «точнее всего отражают эффективность вакцин для населения США» те исследования, которые проводятся в стране.
Специалисты управления, как ожидается, на этой неделе проголосуют по вопросу об одобрении к широкому применению бустерных доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября, как ожидается, начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса.
Ранее стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении
16 сентября 2021, 09:45
Текст: Алина Назарова
Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
«Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
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Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума с мая
15 сентября 2021, 22:17
Текст: Антон Никитин
Суточный прирост новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Турции в среду превысил 28 тыс. случаев, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Сегодня сделано 341004 теста, выявлено 28224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В июле власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма коронавируса «дельта». В начале июля в Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс». Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.
Напомним, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за коронавируса. В мае бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
От последствий заражения коронавирусом умер каждый 500-й житель США
16 сентября 2021, 06:33
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и сведения о численности населения США, которую приводит телекомпания CNN.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель 2020 года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет, передает ТАСС.
По сведениям упомянутого Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».
В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.