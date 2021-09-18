Девятиклассница засудила школу за избиение в Новосибирске

Новосибирская ученица отсудила у школы 15 тыс. рублей компенсации за моральный вред после драки в шестом классе. Она сама изучила законы и подала иск с требованием привлечь соответчиками всех причастных педагогов.

Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Одноклассница сначала толкнула ее в спину, классный руководитель проигнорировала жалобы девочки. На следующий день одноклассница повалила девочку на пол, избила, сломала ей нос. Педагоги не вызвали скорую помощи и полицию, а посадили их в одном кабинете. Одноклассники позвонили родителям избитой девочки, те приехали и вызвали полицию. Учителя и руководство школы обвинили в произошедшем отца девочки, по их версии, это он напал на дочь и педагогов.

Полиция возбудила административное дело, родителям обидчицы выписали штраф, пишет «АиФ» в Новосибирске.

Девочка поменяла школу и, когда ей исполнилось 16 лет, сама составила иск в суд, для этого ей пришлось выучить законы. Отец школьницы – юрист, мать – архитектор. С семи лет ребенок сама собирала семейные совета, а с пятого класса ездила с папой на совещания с чиновниками и полицией, даже на споры по ДТП. Школьница всегда мечтала стать следователем или юристом, поэтому с детства изучала Конституцию РФ, Административный и Уголовный кодексы.

Девочка подала иск с требованием привлечь соответчиками всех причастных педагогов: директора, завуча и бывшего классного руководителя. В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, потребовав взыскать со школы 15 тыс. рублей.

Теперь девочка подала иск на избившую ее бывшую одноклассницу за сломанный нос.

Ранее в Барнауле 14-летняя девочка в сопровождении своих сверстниц в одном из заброшенных домов города избила и совершила сексуальное насилие над 11-летней школьницей. Все действия были засняты девочками на камеру телефона и отправлены матери пострадавшей ученицы. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело.