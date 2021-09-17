Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму Глава СПЧ назвал электронное голосование выбором будущего Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге 17 сентября 2021, 16:44 Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты. «Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга. Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано. Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом». «Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда. Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах. «У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС. Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи». Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках. «Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он.

Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы 16 сентября 2021, 19:20

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент 16 сентября 2021, 20:25 Текст: Вера Басилая

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. «Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук. В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября. У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября. Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play 17 сентября 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение «Навальный» на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, передает ТАСС. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал удаление приложений из App Store и Google Play победой российских властей. «Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google – очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал Чеснаков в Telegram. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму и подарил мальчику фуражку 17 сентября 2021, 11:33

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке для голосования на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. «Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах», – отметил министр, слова которого приводит Telegram «Единой России». Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего, гражданина страны участие в выборах по избранию законодательной власти – ответственная задача. «Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», – сказал министр. На выходе из участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе детей, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них – Даниле Кириенко, который мечтает стать десантником, – министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – будешь генералом», – сказал Шойгу. В Минобороны отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, также проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Система электронного голосования на выборах столкнулась с большим числом обращений 17 сентября 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Система электронного голосования на выборах в Государственную думу столкнулась с большим числом одновременных запросов, сообщил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Все ринулись голосовать», – написал Чеснаков в Telegram, прикрепив к посту скриншот, свидетельствующий о повышенном числе одновременных запросов к системе. Ранее политолог Александр Асафов отметил, что многие жители Москвы предпочитают голосовать удаленно. «Мы видим, что, по крайней мере в Москве, люди, которые доверяют информационным государственным сервисам, которыми они пользуются, которые к ним привыкли, люди, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ», – указал Асафов, слова которого приводятся на сайте ЭИСИ. Эксперт отметил, что партии, которые не вели агитацию за дистанционную систему голосования, совершили большую ошибку, потеряв действительно значительную долю голосов. Цифры текущего года свидетельствуют о росте доверия к дистанционному электронному голосованию, что свидетельствует о том, что данный сервис будет только расширяться. Ранее сообщалось, что в результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать в Москве онлайн, вошли 2 014 765 человек. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму 16 сентября 2021, 17:45 Текст: Вера Басилая

Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, ограничение наблюдателей связано с пандемией коронавируса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ», – приводит ТАСС слова Лукашевича. Ранее Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Открытие первых участков для голосования встретили гимном России 16 сентября 2021, 23:10 Текст: Антон Никитин

Открытие первых избирательных участков для проведения выборов на территории РФ прошло в информационном центре Центризбиркома под мелодию гимна России. Первые участки открылись в 08.00 17 сентября (23.00 мск 16 сентября) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. «Хотела бы поблагодарить всех наших партнеров, мы очень волнуемся. У нас впервые запущены и дистанционное электронное голосование в таком масштабе, и многое другое», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. После ее слов начался отсчет до старта голосования на выборах и ровно в 23.00 мск зазвучал гимн России, передает ТАСС.



По информации секретаря ЦИК Натальи Будариной, конкуренция на выборах в Госдуму по одномандатным округам в этом году от пяти до 14 человек на место, по партийным спискам –17 кандидатов на мандат. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Завершится голосование на территории России в 21.00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе страны – Калининградской области. С конца августа для отдельных групп граждан (жителей отдаленных и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метеостанций, экипажей судов, находящихся в плавании) было организовано досрочное голосование, с 3 сентября оно началось для россиян, находящихся за рубежом. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой на 15 сентября, досрочно проголосовали порядка 150 тыс. избирателей. Результаты их волеизъявления также станут известны после закрытия участков на всей территории страны. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Жителям Камчатки предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и новый состав законодательного собрания. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 28 человек. Как сообщил зампредседателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев, всего к работе на выборах приступят 179 постоянных участковых избирательных комиссий и восемь временных участков в лечебных учреждениях края. «Особое внимание в этом году уделяется нескольким факторам. Во-первых, это безопасность: во взаимодействии с правоохранительными органами организована круглосуточная охрана помещений для голосования, все избирательные участки будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Во-вторых, это противоэпидемические меры: на каждом избирательном участке всем избирателям будут раздавать средства индивидуальной защиты. Кроме того, 92% членов участковых избирательных комиссий вакцинированы», – сказал он. В свою очередь жителей Чукотки помимо выборов в Госдуму ожидает голосование по новому составу окружной думы, которая избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек. Еще в конце августа в регионе началось досрочное голосование, в котором участвуют оленеводы, геологи, метеорологи и военнослужащие. Всего оно охватило более 2,5 тыс. избирателей. Члены участковых избирательных комиссий добирались к ним на вертолетах, вездеходах, внедорожниках, лодках и катерах. Выборы разного уровня будут проходить в России в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск) 19 сентября, после чего начнется подсчет голосов. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в четверг ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами. Голосование началось по всей России 17 сентября 2021, 09:17

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Голосование началось во всех регионах России: в 9.00 мск (8.00 по местному времени) последние избирательные участки открылись на территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. «В 08.00 по местному времени на территории области открылся 561 участок для голосования на выборах, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск)», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области также с 17 по 19 сентября будут выбирать 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград. На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области – 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме. Кроме того, на борту судов, которые вышли из порта Калининграда и будут находиться в море в дни выборов, до 16 сентября проходило досрочное голосование. Было образовано 26 избирательных участков. В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. избирателей. В областном избиркоме также добавили, что к одномандатным округам на территории Калининградской области отнесены и участки за рубежом. В частности, граждане России, проживающие в Греции, отнесены к округу № 97 и могли досрочно проголосовать с 4 по 12 сентября. К этому же округу отнесены граждане России, проживающие в Таджикистане – там голосование пройдет с 17 по 19 сентября. К округу № 98 отнесены жители Молдавии с гражданством России, проголосовать они смогут также с 17 по 19 сентября. За ходом голосования в регионе будут следить более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. Все избирательные участки в области оснащены системами видеонаблюдения. Беспрерывная запись происходящего на участках будет вестись в течение всех трех дней голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября, отметили в облизбиркоме. Ранее открылись все избирательные участки в Москве. «Все избирательные участки открылись. При этом на семи избирательных участках с 6.00 голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках», – рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передает РИА «Новости». Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России. Чуть позже избирательные участки открылись в Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области. Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления. К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье. В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области. В 06.00 участки для голосования открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. В 7.00 мск избирательные участки открылись в Астраханской области и в ряде регионов Приволжского федерального округа – Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Удмуртия. Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России 16 сентября 2021, 19:39

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Нежелание Google и Apple удалять из своих виртуальных магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный» отражает политику двойных стандартов. За такой отказ следует наказывать штрафами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя отказ представителей американских IT-гигантов выполнять указания российских властей. «Нет никаких сомнений в том, что с помощью «Умного голосования» определенные группы лиц за рубежом хотят повлиять на результаты предстоящих выборов, – считает зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. – Ведь с технической точки зрения американские IT-гиганты Google и Apple вполне могли бы ограничить доступ к приложениям «Умное голосование» и «Навальный» в российских версиях своих магазинов приложений, уверен эксперт. Такие ограничения они вводят во многих других странах в отношении тех приложений, если выясняется, что они нарушают местное законодательство». В качестве примера эксперт напомнил популярную игру Pokemon GO, которую было «невозможно скачать на территории России». Однако американские IT-гиганты «не торопятся» выполнять указания наших властей о блокировке «Умного голосования» и «Навального», так как обе компании выполняют волю правящих кругов «других стран», заинтересованных во вмешательстве в российские выборы, полагает Холодов. «Если бы год назад «Яндекс» начал распространять на территории США приложения с указанием, за кого голосовать на американских президентских выборах, то эта компания немедленно оказалась бы под санкциями Вашингтона. Зато американские компании и, как выяснилось, американские же разработчики пытаются открыто повлиять на результаты парламентских выборов в нашей стране. Их прямым текстом просят локально ограничить доступ к приложениям, а они отказываются. На мой взгляд, за это следует наказывать рублем, потому что из России эти корпорации получают огромную прибыль», – считает Холодов. В мире действуют четкие правила для транснациональных компаний, – и они «обязаны соблюдать местное законодательство» стран, в которых ведут свою деятельность, напомнил эксперт. Он назвал поведение Apple и Google «политикой двойных стандартов». «Представители Apple жалуются на какие-то «правовые тонкости», которые не позволяют им удалить приложение «Умное голосование» из AppleStore. Но такие жалобы вызывают недоумение. Судя по всему, это неправда», – заключил эксперт. Ранее представители Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют удалить приложение «Навальный» из AppStore. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. Кроме того, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. США выделили дополнительные деньги на дискредитацию выборов в России 17 сентября 2021, 16:31 Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признано иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости». «То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он. В телеграм-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в России по состоянию на 20.00 мск 16 сентября. «В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Калининградским пенсионерам предложили деньги за регистрацию на сайте «Умного голосования» 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Наталья Макарова

Мне предложили за деньги помочь с организацией «Умного голосования», сделать так, чтобы все кандидаты от нашей партии в этом проекте поучаствовали. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер калининградского предвыборного списка Партии пенсионеров Иван Грибов. «Когда я гулял около дома с женой и ребенком, подъехала машина, – из нее вышли двое и подошли ко мне. Они меня явно знали в лицо, но я их видел впервые. Эти люди предложили помочь с проведением «Умного голосования». Я ответил, что дома посмотрю, что это такое, и если меня заинтересует, то присоединюсь», – рассказал кандидат в депутаты Калининградской областной Думы, лидер списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов. По словам кандидата, суть просьбы неизвестных собеседников сводилась к примерно к следующему, – убедить однопартийцев, в частности, участников предвыборного списка нашей партии зарегистрироваться на ресурсе «Умного голосования». «За это они предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте», – уточнил кандидат, предположив, что организаторам акции нужно было успеть до выборов максимально повысить количество регистраций. Как отметил Грибов, от денег он сразу отказался. «Кстати, меня также удивило, что я не знаю этих людей в лицо. Калининград – небольшой город. Как правило, те, кто связан с выборами, с политическими объединениям, мне известны», – добавил он. «Примечательно, что как только я зашел домой, то сразу получил СМС от кандидата от КПРФ – и также с просьбой поучаствовать в организации «Умного голосования». Тогда я навел справки в интернете и обнаружил, что это проект блогера Алексея Навального», – поделился собеседник. «У меня к Навальному – не очень хорошее отношение. Я считаю, что нам следует решать проблемы внутри страны, и при этом руководствоваться только российскими законами, а не бегать по соседним странам и не призывать их власти ввести против нас санкции. Ведь страдают от этого простые люди. Поэтому мое возмущение от подобных просьб в тот момент не знало границ», – отметил Грибов. «Сейчас у оппозиционных партий есть все инструменты для того, чтобы контролировать ход избирательной кампании. Но почему-то мало кто из оппозиционеров заявил своих наблюдателей на избирательные участки в нашей области. Вместо этого они предлагают присоединиться к «Умному голосованию». Ясно. Что эта акция будет использоваться только для того, чтобы после выборов кричать об их нелегитимности. Она направлена на дестабилизацию общества», – резюмировал Грибов. Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявляла о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном. В начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором - за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. В ЦИК обвинили Apple и Google в работе на политический заказ 16 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов. «Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google – их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов России – фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем», – сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости». Он заявил, что правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов. «К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо – у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия», – добавил он. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Эксперты оценили роль блогеров в наблюдении за выборами 17 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Популярные блогеры стали наблюдателями на выборах, чтобы сделать голосование более открытым, уверен президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. Цифровые технологии позволяют показать прозрачность избирательной системы, заметил директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. В этом году в качестве наблюдателей на выборах зарегистрированы популярные блогеры. Они будут следить за процессом голосования, фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальные сети для своих подписчиков. На Дальнем Востоке наблюдатели уже приступили к работе на открывшихся участках. «В последние годы мы наблюдали картину, когда интерес к выборам в молодом сегменте аудитории сильно снижался. Люди постсоветского поколения воспринимали существующую избирательную систему как архаичную, закрытую, непонятную. Безусловно, такое отношение значимо влияет на легитимность – принятие гражданами результатов голосования», – считает Владимир Кутилов, директор агентства «Теория Дарвина». При этом он заметил, что «интернет и активное использование цифровых технологий позволяют выстраивать диалог с более молодой аудиторией, показать понятность и прозрачность всей избирательной системы, обновить подходы к коммуникациям избирательных комиссий». На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

«Еще один важный фактор, влияющий на восприятие выборов – это участие в предвыборной гонке и самих выборах лидеров мнений и блогеров. В прошлом году в Татарстане на выборах президента республики мы впервые привлекли блогеров в качестве наблюдателей. Тогда на участках работали 100 топовых блогеров, вели трансляции, рассказывали о ходе голосования. Это важнейшая практика, которая показала, что избирательная система не такая архаичная и закрытая, как кажется непосвященному избирателю. Мы считаем, что привлечение лидеров мнений – это простой, но очень действенный способ обеспечить легитимность голосования», – подчеркнул Кутилов. Участие блогеров в наблюдении за выборами также прокомментировал президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. «Чем отличается концерт 20 лет назад и концерт в наши дни? Сегодня на концертах, на любых массовых мероприятиях все зрители делают посты и записывают «сторис». В этом смысле выборы не отличаются от любого другого важного события: многие наблюдатели будут делать посты с участков и записывать «сторис», делиться ими с друзьями в соцсетях», – заметил Цепелев. «Я знаю, что во многих регионах есть довольно популярные блогеры, которые записались наблюдателями и даже членами избирательных комиссий. Они будут показывать голосование, делать его более открытым для десятков тысяч своих подписчиков», – рассказал президент Ассоциации интернет-технологов. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России. Выборы губернатора и депутатов Госдумы начались в Хабаровском крае 17 сентября 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Избирательные участки открылись в пятницу Хабаровском крае, жители которого начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы, сообщили в краевом избиркоме. «Голосование проводится на 807 избирательных участках, 774 из которых стационарные. Открыты также два временных участка, остальные организованы на судах, которые находятся в плавании. Участки будут работать с 08.00 до 20.00 в каждый из дней голосования – 17, 18 и 19 сентября», – сказали в избиркоме. На всех участках организовано видеонаблюдение, на 451 из них ведется трансляция через интернет, прочие оборудованы видеокамерами, передает ТАСС. В Хабаровском крае прошло и досрочное голосование. Во время него около 2,2 тыс. человек отдали свои голоса за будущего губернатора, а 3,7 тыс. избирателей определили своих кандидатов в депутаты Госдумы. Досрочно голосовали жители отдаленных населенных пунктов, метеорологи, оленеводы, сотрудники предприятий горной и рыбной промышленности, лесозаготовки. К ним добирались на вертолетах, поездах, автомобилях повышенной проходимости, вездеходах, лодках и судах на воздушной подушке. Наиболее значимыми для жителей региона являются выборы губернатора края. На этот пост претендуют четыре человека – это врио губернатора края Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой России – За правду», генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в Хабаровском крае насчитывается свыше 967 тыс. избирателей. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Также в крае выберут депутатов Госдумы. Регион разделен на два одномандатных избирательных округа – № 69 Хабаровский и № 70 Комсомольский. В выборах участвуют 19 кандидатов. Помимо этого, состоятся выборы депутата законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления. Следить за ходом голосования будут около 800 наблюдателей, сообщили в Общественной палате Хабаровского края. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Планируется, что в крае будут работать 1297 стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 – в больницах, три – в СИЗО. Согласно данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 1,4 млн избирателей. «На выборы в Госдуму зарегистрировано 30 кандидатов, в бюллетене по Госдуме значится 14 политических партий, в бюллетене по законодательному собранию – пять партий», – сказала секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. Всего в крае пройдет 31 избирательная кампания – помимо выборов депутатов Госдумы и краевого заксобрания пройдет 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений. Общественная палата Приморского края подготовила к выборам почти 3,1 тыс. человек, которые будут следить за ходом голосования, сообщил председатель Общественной палаты региона Борис Ступницкий. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области. В дни голосования здесь будут работать 183 избирательных участка, в том числе один временный – на территории медучреждения. Председатель избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина сообщила, что всего в избирательных участках будут работать 1118 членов избиркома. За легитимностью процедуры голосования также будут следить 655 общественных наблюдателей. Правом проголосовать на дому решили воспользоваться 13,5 тыс. жителей области. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.