Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент

Выборы-2021: «Единая Россия» ускоряет социальную газификацию, ЛДПР хочет вернуть гимназисток

Единороссы решили максимально быстро подготовить законопроект о доступе к частным газопроводам, чтобы ускорить социальную газификацию. Владимир Жириновский призвал разделить школы в России по половому признаку. Лидер «Родины» Алексей Журавлев призвал полностью закрыть города от гастарбайтеров.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы газификации. Турчак сообщил, что на днях у россиян появилась возможность подать через портал Госуслуг заявку на участие в программе социальной газификации. Он также пообещал максимально быстро подготовить и внести законопроект о доступе к частным газовым сетям. По словам Турчака, поправки о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, – и в новом составе нижней палаты будет обеспечено максимально быстрое его прохождение.

Как отмечается на сайте партии, в целом, поддержанная единороссами программа социальной газификации уже позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и присоединением рядовых граждан к газовой сети.

Владимир Жириновский считает, что в России общеобразовательные государственные школы должны быть разделены на мужские, женские и смешанные. По мнению лидера ЛДПР, в стране достаточно зданий учебных заведений, чтобы провести такую специализацию, сообщает Газета.ру. «Я даже название сделал: мужской лицей, гимназия для женщин. А смешанная – просто школа, средняя школа», – сказал Жириновский. По его предположению, матери-одиночки, к примеру, будут чаще отдавать сыновей в мужские школы.

Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что российские города необходимо закрыть от гастарбайтеров. С таким призывом он выступил, комментируя события в подмосковном Бужаниново, где была изнасилована и убита пенсионерка. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два иностранца. «Трудовая миграция стала не просто экономически вредной, но и прямо опасной для наших сограждан!», – подчеркнул депутат.

Комментируя итоги заседания штаба по газификации, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что десятки тысяч россиян получили в этом году газ по этой программе. «Это не какое-то предвыборное обещание: мол, когда-нибудь пройдет бесплатная газификация. Программа уже сейчас реализуется. И Министерство энергетики, и Газпром отчитываются о проделанной работе», – отметил эксперт.

Естественно, что многие избиратели, которые десятилетиями ждали подключения газа и наконец его получили, проголосуют за «Единую Россию», полагает Матвейчев, «кроме того, их друзья, родственники и соседи, которые тоже ждут подключения, тоже поймут, что это не просто обещания, а реально работающая система». «Голубое топливо» на собственном участке важнее, чем какие-то отвлеченные, идеологические разговоры, которые ведут «Яблоко», прочие оппозиционеры, или коммунисты, ностальгирующие по СССР», – заявил профессор. – «Взрослые разумные люди понимают, что восстановить Союз невозможно, зато газопровод на собственном участке – есть, он реален. Его появление меняет к лучшему качество жизни, в частности, положительно сказывается на личном бюджете».

Комментируя призыв Жириновского к раздельному обучению школьников, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что и в России до революции, и в СССР в середине ХХ века так и было. «Как ни странно это звучит, для начальной школы в этом и есть определенный смысл. Но, естественно, никакой материальной возможности реализовать такое предложение нет. Для этого пришлось бы вдвое увеличить количество преподавателей, и удвоить количество школьных зданий», – сказал эксперт. «Некоторое количество условных «староверов» или условных «мусульманских фундаменталистов» воспримут эту идею Жириновского позитивно. Но их количество не очень велико. Мне кажется, электорат в целом посмотрит на это предложение скептически, как на курьез», – сказал политолог.

Говоря о заявлении лидера «Родины», Григорьев напомнил, что столь жесткая риторика – в духе этой партии. «Алексей Журавлев всегда занимали такую резко антимигрантскую позицию. Хотя люди, которым она нравится, в обществе, безусловно, есть. Но их немного», – сказал эксперт. «Что касается технологической стороны, то идея не допускать мигрантов в города – явно провальная. Это в нынешнем обществе нереализуемо. Никаких правовых механизмом для этого нет. Не думаю, чтобы это заявление дало «Родине» большой результат. Оно может только укрепить лишь уже имеющийся электорат. Но привлечь новых сторонников? Сомневаюсь», – заключил Григорьев.

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