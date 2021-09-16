ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов 16 сентября 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Судебным приставам для принудительного взыскания отправлен материал о взыскании с Twitter более 45 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент в России. «Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн рублей, материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», – заявили в Таганском суде Москвы, передает ТАСС. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. До этого в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения 15 сентября 2021, 19:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров. «ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти. «В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер». Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране. В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением. Выборы-2021: «Единая Россия» ускоряет социальную газификацию, ЛДПР хочет вернуть гимназисток 16 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Единороссы решили максимально быстро подготовить законопроект о доступе к частным газопроводам, чтобы ускорить социальную газификацию. Владимир Жириновский призвал разделить школы в России по половому признаку. Лидер «Родины» Алексей Журавлев призвал полностью закрыть города от гастарбайтеров. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы газификации. Турчак сообщил, что на днях у россиян появилась возможность подать через портал Госуслуг заявку на участие в программе социальной газификации. Он также пообещал максимально быстро подготовить и внести законопроект о доступе к частным газовым сетям. По словам Турчака, поправки о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, – и в новом составе нижней палаты будет обеспечено максимально быстрое его прохождение. Как отмечается на сайте партии, в целом, поддержанная единороссами программа социальной газификации уже позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и присоединением рядовых граждан к газовой сети. Владимир Жириновский считает, что в России общеобразовательные государственные школы должны быть разделены на мужские, женские и смешанные. По мнению лидера ЛДПР, в стране достаточно зданий учебных заведений, чтобы провести такую специализацию, сообщает Газета.ру. «Я даже название сделал: мужской лицей, гимназия для женщин. А смешанная – просто школа, средняя школа», – сказал Жириновский. По его предположению, матери-одиночки, к примеру, будут чаще отдавать сыновей в мужские школы. Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что российские города необходимо закрыть от гастарбайтеров. С таким призывом он выступил, комментируя события в подмосковном Бужаниново, где была изнасилована и убита пенсионерка. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два иностранца. «Трудовая миграция стала не просто экономически вредной, но и прямо опасной для наших сограждан!», – подчеркнул депутат. Комментируя итоги заседания штаба по газификации, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что десятки тысяч россиян получили в этом году газ по этой программе. «Это не какое-то предвыборное обещание: мол, когда-нибудь пройдет бесплатная газификация. Программа уже сейчас реализуется. И Министерство энергетики, и Газпром отчитываются о проделанной работе», – отметил эксперт. Естественно, что многие избиратели, которые десятилетиями ждали подключения газа и наконец его получили, проголосуют за «Единую Россию», полагает Матвейчев, «кроме того, их друзья, родственники и соседи, которые тоже ждут подключения, тоже поймут, что это не просто обещания, а реально работающая система». «Голубое топливо» на собственном участке важнее, чем какие-то отвлеченные, идеологические разговоры, которые ведут «Яблоко», прочие оппозиционеры, или коммунисты, ностальгирующие по СССР», – заявил профессор. – «Взрослые разумные люди понимают, что восстановить Союз невозможно, зато газопровод на собственном участке – есть, он реален. Его появление меняет к лучшему качество жизни, в частности, положительно сказывается на личном бюджете». Комментируя призыв Жириновского к раздельному обучению школьников, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что и в России до революции, и в СССР в середине ХХ века так и было. «Как ни странно это звучит, для начальной школы в этом и есть определенный смысл. Но, естественно, никакой материальной возможности реализовать такое предложение нет. Для этого пришлось бы вдвое увеличить количество преподавателей, и удвоить количество школьных зданий», – сказал эксперт. «Некоторое количество условных «староверов» или условных «мусульманских фундаменталистов» воспримут эту идею Жириновского позитивно. Но их количество не очень велико. Мне кажется, электорат в целом посмотрит на это предложение скептически, как на курьез», – сказал политолог. Говоря о заявлении лидера «Родины», Григорьев напомнил, что столь жесткая риторика – в духе этой партии. «Алексей Журавлев всегда занимали такую резко антимигрантскую позицию. Хотя люди, которым она нравится, в обществе, безусловно, есть. Но их немного», – сказал эксперт. «Что касается технологической стороны, то идея не допускать мигрантов в города – явно провальная. Это в нынешнем обществе нереализуемо. Никаких правовых механизмом для этого нет. Не думаю, чтобы это заявление дало «Родине» большой результат. Оно может только укрепить лишь уже имеющийся электорат. Но привлечь новых сторонников? Сомневаюсь», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран 16 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google не занимает ничью политическую сторону, уважает законы всех стран, где работает, и реагирует на все юридические запросы по размещаемому контенту, заявил представитель компании Александр Монин после заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – сказал Монин, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в ее адрес претензиями со стороны российских властей. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. При этом в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Сенатор: Масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться 16 сентября 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России намерена рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность», заявил глава группы Владимир Джабаров. «Мониторинговая группа также предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность. Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России», – сказал Джабаров, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия российских властей будут носить ответный и соразмерный характер. «У мониторинговой группы есть и другие важные данные и предложения, связанные с недопустимым вмешательством в текущие парламентские выборы в России. О них мы готовы доложить комиссии сразу после выборов», – добавил сенатор. Джабаров заявил, при участии компаний Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. «Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое «Умное голосование» планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы», – сказал сенатор на заседании комиссии. Он отметил, что поведение иностранных цифровых платформ на деле препятствует свободному волеизъявлению граждан Российской Федерации. «Таким образом, налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого умного голосования и приложение под названием «Навальный» в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* (признана в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и лицами, с ней аффилированными», – сказал Джабаров. Парламентарий также предупредил, что разработчики приложения ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных. «Как известно, через ресурсы, связанные с проектом «Навальный», регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения», – отметил он. Глава мониторинговой группы обратил внимание, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства. «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных. Попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации будут не только игнорироваться, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства», – подчеркнул он. «Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны», – добавил сенатор. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. Они ответили на приглашение. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В Госдуме пригрозили Apple и Google уголовными последствиями за вмешательство в выборы 16 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – заявил Пискарев, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что «никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы», причем за нарушение законов будут отвечать «конкретные структуры и персоналии», связанные с этими цифровыми платформами. Пискарев также отметил, что принятие поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательство «станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу в ходе сентябрьских выборов». По словам депутата, этот пакет законов готовится сейчас в Госдуме в сотрудничестве с Совфедом. Пискарев также указал, что Apple и Google были «пойманы с поличным» за нарушением законодательства о выборах России. «Фактически обе корпорации пойманы с поличным при распространении неоплаченных из избирательных фондов агитационных материалов, которые при этом были в нарушение закона разработаны за рубежом», – добавил он. По словам депутата, Запад «получил четкий сигнал», что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. «На высоком официальном уровне Apple и Google дано предупреждение: если они продолжат в ближайшие дни способствовать распространению незаконной агитации, то это нарушит еще одну правовую норму о недопустимости агитации во время голосования», – заявил он. «Размещенное в App Store от имени команды (Алексея) Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России», – подчеркнул глава комиссии. Ранее представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore. На этом фоне в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Кремль оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования 16 сентября 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета. «Россия – это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования. Ранее РОЦИТ на основе соответствующего исследования заявил, что россияне знают о государственных мерах по регулированию интернета и считают их актуальными. В Кремле указали на обязательность выплаты штрафов западными IT-гигантами 16 сентября 2021, 12:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но здесь они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что «Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает», и «те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону», передает РИА «Новости». «Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», – подчеркнул он, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть. Ранее стало известно, что сумма штрафов Facebook в России превысила 90 млн рублей. Соцсеть Twitter всего на данный момент оштрафовали более чем на 45 млн рублей. Политолог объяснил важность предвыборного обращения Путина 16 сентября 2021, 12:44 Текст: Наталья Макарова

«Российский лидер отметил важность Госдумы нового созыва и призвал людей ответственно подойти к выбору и проголосовать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя обращение президента Владимира Путина к россиянам накануне выборов. «Мы увидели абсолютно спокойное, не призывающее и не агитирующее обращение президента России, которое он сделал с целью побудить людей прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он указал, что «глава государства четко отмечает, что нам не нужны популисты во власти, а необходимы люди, которые хорошо и успешно работают над созданием законопроектов». «Эта работа сложная, ответственная и очень важная», – подчеркнул собеседник. По словам политолога, несмотря на то, что в речи Путина нет призывов голосовать за кого-то конкретно, понятно, что речь идет о наиболее серьезных политических силах, партиях и кандидатах, которые принимают участие в выборах. «Кроме того, – отмечает эксперт, – президент предостерегает от слепого доверия тем завлекательным обещаниям, которые делают некоторые товарищи. Также глава государства отмечает важность деятельности Госдумы нового созыва, ведь она наделяется новыми полномочиями в соответствии с поправками в Конституцию. Поэтому ее значимость серьезно возрастает, особенно на фоне грядущих в 2024 году выборов президента». Данилин напомнил, что парламент – это очень значимый орган, особенно во время выборов главы государства и вопросов определения руководства правительства России. «Поэтому президент и обращается к гражданам с просьбой ответственно подойти к выбору и проголосовать», – заключил собеседник. Напомним, накануне выборов президент России Владимир Путин обратился к россиянам. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Обновленная Конституция России наделила Государственную думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму 16 сентября 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин точно примет участие в голосовании на предстоящих выборах, но итоговое решение о формате его участия озвучат позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы проинформируем вас (о том, как президент будет голосовать), думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании», – заявил Песков, передает ТАСС. При этом журналисты уточнили у представителя Кремля, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. «Президент был там зарегистрирован», – ответил Песков. Он также указал, что Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме. «Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», – сказал представитель Кремля. По его словам, самоизоляция Путина продлится как минимум неделю. «Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция). Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – отметил представитель Кремля. Ранее Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter штрафами 16 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter», – сказал он, передает ТАСС. Субботин уточнил, что решения будут приниматься в отношении тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора. «Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», – рассказал он. Замглавы ведомства сообщил, что есть информация о содействии, в том числе технологическом, со стороны крупнейших западных компаний в обходе блокировок и продвижении интернет ресурсов, через которые распространяется в том числе незаконная агитационная деятельность и экстремистские материалы. «Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается», – указал он. Субботин заверил, что ведомство будет действовать поступательно. Ранее в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Наблюдатели «Единой России» заявили о полной готовности избирательных участков к выборам 16 сентября 2021, 14:12 Представители штабов общественной поддержки «Единой России» совместно с наблюдателями от партии и представителями некоммерческих организаций провели мониторинг избирательных участков в рамках соглашения «За безопасные выборы» – они полностью готовы к выборам, сообщил руководитель федерального штаба общественной поддержки партии, сенатор Александр Карелин. «Избирательные участки соблюдают требования санитарной безопасности: наличие масок, санитайзеров, дистанционной разметки, организована дистанционная термометрия, мебель расположена на расстоянии социальной дистанции. Мониторинг провели очень спокойно, организованно. Этому способствовали подробный инструктаж и учеба, которые провел замруководителя Центризбиркома Николай Булаев. Мелкие нарушения, выявленные в ходе мониторинга, оперативно устранялись избирательными комиссиями. Мы готовы к тому, чтобы соблюсти все положения нашего соглашения о безопасных выборах», – приводятся его слова на сайте ЕР. Наблюдатели от «Единой России» будут следить в том числе за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных Центральной избирательной комиссией. «Для партии важно, чтобы выборы проходили честно и без угроз для здоровья людей», – сказал Карелин. «Единая Россия» направит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране. Их обучение проходило несколько месяцев. Ранее партия инициировала соглашение «За безопасные выборы». Его подписали восемь политических партий, в их числе: ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская платформа», «Партия роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров». Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Думу 16 сентября 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал россиян, которые находятся в других странах, активно голосовать на выборах в Государственную думу. «Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», – говорится в обращении министра к находящимся за рубежом россиянам, опубликованном на сайте МИД. Лавров отметил, что ведомство делает все, чтобы россияне могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Как рассказал министр, при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии. «Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности», – отметил министр. По словам Лаврова, зарубежных участках ожидаются несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. «Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную думу были честными, прозрачными и безопасными. Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России», – заключил глава ведомства. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Крыму назвали циничным призывы ЕП к санкциям против наблюдателей на выборах 16 сентября 2021, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

Призыв Европарламента о введении санкций за участие в наблюдении за выборами в Крыму – это циничное вмешательство во внутренние дела, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. «Это наглое и циничное вмешательство в наши дела. Выборы – это наше внутреннее дело. Это беспрецедентное наглое вмешательство накануне выборов», – заявил Константинов в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что выборы еще не прошли, а в ЕП уже заявляют об их незаконности. «Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых», – заключил глава крымского парламента. Напомним, в проект доклада Европарламента по отношениям Россия – ЕС была внесена поправка, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма.