Цена фьючерсов на газ в Европе упала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров Цена на газ в Европе продолжила падение 16 сентября 2021, 18:08

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE. Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Общее падение за день составляет порядка 15%. Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.

Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа 16 сентября 2021, 04:32

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости». «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 19:54

Фото: REUTERS/Todd Korol

Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт усомнился в способности Польши отказаться от российского газа 16 сентября 2021, 11:30

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Польше не удастся не только отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, но и вообще отказаться от российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. «Польша давно заявляла о том, что не планирует продлевать контракт с Газпромом. Но это не значит, что они вообще не будут покупать российский газ», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Предполагаемая замена поставок газа из России, о которой заявляла Польша, это газопровод Baltic Pipe из Норвегии, – поясняет эксперт. – Но по нему пока нечего пускать. Они пока не могут найти газ, ведь собственной добычи там не хватает. Поэтому они будут перекупать газ, который идет из Норвегии в Германию». «К тому же, – добавил Юшков, – Норвегия четвертый год подряд снижает объем добычи газа. Получается, что при загрузке Baltic Pipe какая-то другая страна лишится норвежского газа. Возможно, та же Германия. Поэтому шансов на то, что этот газопровод будет загружен на полную мощность, не так много». Эксперт убежден, что «в итоге Польша будет вынуждена подписывать контракты с Газпромом». «Может быть, они будут краткосрочные и среднесрочные, на полгода или на год, – полагает собеседник. – Но отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, будет сложно, а полностью отказываться от российского газа они не смогут вовсе. Поэтому Варшава все равно будет покупать российский газ». «Правда, через некоторое время поляки вслед за Литвой и Украиной будут говорить, что покупают более дорогой газ, чем могли бы закупать напрямую у Газпрома. Но это же плата за независимость и за энергетическую безопасность», – заключил собеседник. Напомним, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цена газа в Европе упала до 780 долларов за 1 тыс. кубометров 16 сентября 2021, 09:40

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается на 9,4%, до 781,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса 16 сентября 2021, 14:32

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Брюссель не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, Евросоюз проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал Стано, передает РИА «Новости». В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». На Госуслугах начался прием заявок на подключение к газу в рамках программы догазификации 15 сентября 2021, 20:32 На портале Госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к газу в рамках программы социальной догазификации, сообщила пресс-служба Мицифры. «Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения», – приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минцифры Андрея Черненко. Заявка на подключение, поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации ООО «Газпром газификация» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале. Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. В Кремле оценили принятие в ЕС доклада о пересмотре отношений с Россией 16 сентября 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Решение Европарламента утвердить доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Единственное, на что можно сделать скидку, – это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер», – заявил Песков, передает ТАСС. Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю. Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США 16 сентября 2021, 13:26 Текст: Алина Назарова

Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон. «Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая. По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС. Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости». В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. В ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю 16 сентября 2021, 10:56 Текст: Алина Назарова

Европейский союз совместно с США и другими партнерами должен противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия доклада по отношениям России и ЕС. «По мнению Европарламента, ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности, чтобы противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка. ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников», – указывается в заявлении, передает РИА «Новости». Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались – 72. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» России, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов». Цена газа в Европе замедлила снижение до 835 долларов за 1 тыс. кубометров 16 сентября 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила темпы снижения до 834,4 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Отмечается, что динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. Днем ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. По словам Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Мишустин объявил о создании единого оператора газификации 16 сентября 2021, 15:25 Текст: Елизавета Булкина

В России создан единый оператор газификации для подключения газа в дома граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации, передает РИА «Новости». «Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент [РФ Владимир Путин] особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать», – передает слова Мишустина ТАСС. Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Число пострадавших после распыления газа в школе Махачкалы выросло до 25 человек 16 сентября 2021, 15:35 Текст: Алексей Дегтярев

Число пострадавших после распыления газа в махачкалинской школе увеличилось до 25 человек, сообщили в пресс-службе регионального МВД. «По предварительной информации, двое учеников девятого класса во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате от действий старшеклассников пострадали 25 детей в возрасте от шести до 15 лет – ученики разных классов вышеупомянутой школы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что распыливших газ подростков отправили в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Между тем врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что ученик, распыливший газ, купил себе баллончик для самозащиты, так как ранее у него возник конфликт с местными подростками. «По его словам, желая иметь защиту на случай нападения и драки, он решил приобрести слезоточивый баллончик. Говорил, что на него уже однажды нападали, но драку разнял проходивший мимо взрослый. Он приобрел баллончик по соседству со школой за 250 рублей. Со стороны продавщицы это нарушение закона – она продала баллончик, не уточнив возраст покупателя», – цитирует Бучаева ТАСС. По словам врио главы ведомства, подросток сейчас фактически живет в другом районе города, а в школу ходит по месту регистрации. Школьник пояснил, что не хотел применять баллончик на территории учебного заведения, это произошло случайно. «По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы, в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушел, попросил одноклассника спрятать баллон – тот пошел в район туалета и тоже случайно нажал. Когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться», – указал Бучаев. Распылившие же газ ученики не пострадали от этого вещества, так как успели умыться после появления первых признаков отравления. «Ребят вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в школе. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», – отметил он. Врио министра уточнил, что все госпитализированные сейчас в удовлетворительном состоянии, в сознании. У трех человек наблюдаются выраженные симптомы, затруднено дыхание, именно поэтому их поместили в реанимацию. Семья девятиклассника, распылившего газ, не состояла на учете как неблагополучная, заключил Бучаев. До этого в региональном министерстве образования и науки сообщали, что 16 детей госпитализированы с отравлением, трое из них в реанимации. Это произошло после того, как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы. Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров 16 сентября 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 13.22 мск составляла 785,9 доллара за тысячу кубометров. Затем стоимость росла и дошла до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз, передает РИА «Новости». Отмечается, что динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. Ранее цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила темпы снижения до 834,4 доллара за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена фьючерсов на газ в Европе упала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров 16 сентября 2021, 17:41

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает идти вниз и опустилась уже ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Как сообщает РИА «Новости», стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 17.07 мск составляет 747 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее в четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.