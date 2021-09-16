Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности

Гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде обвинила Киев в незакрытии неба над зоной конфликта в Донбассе и уходе от ответственности; в авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины она потеряла сына.

Впервые в суде открыто прозвучали обвинения в адрес украинских властей. «Я бы хотела обратиться к украинскому правительству. Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше 10 км, зная о том, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне. Вы пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе. С этого дня, на мой взгляд, вы не брали на себя достаточной ответственности», – обратилась к суду с помощью видеообращения Айтерлинде, передает РИА «Новости».

Также пострадавшая обратилась к «Малайзийским авиалиниям», которые продолжили совершать полеты над Донбассом. «Вы тоже могли не брать на себя этот риск», – добавила она.

В то же время она повторила и уже звучавшие ранее обвинения в адрес России, которые неоднократно отвергались Москвой.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.