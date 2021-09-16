Вынесен приговор экс-гендиректору «МРСК Северо-Запада»

Бывшего гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина признали виновным в получении взяток от подрядчиков, соответствующее решение вынес Сыктывкарский городской суд.

«По совокупности совершенных преступлений назначить Летягину Александру Вячеславовичу 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей», – цитирует судью Валентину Трофимову ТАСС.

Также у Летягина конфисковали сумму взятки в размере более 66 млн рублей в виде недвижимости и денег на счетах. Другим фигурантам дела также назначили реальное лишение свободы в колонии строгого режима со штрафами, дополнительными ограничениями и конфискацией незаконно полученных средств.

Бывшего гендиректора «Комиэнерго» Валерия Драйдта приговорили к девяти годам строгого режима со штрафом в 6 млн рублей, его бывшего заместителя Евгения Сесюка – к пяти годам строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. Бывшему замдиректора филиала «Комиэнерго» Дмитрию Вылегжанину назначено восемь лет строгого режима со штрафом в 18 млн рублей.

Бывшего советника управделами ПАО «МРСК Северо-Запада» Владимира Лазуткина приговорили к семи с половиной годам строгого режима со штрафом в 12 млн рублей. Всех фигурантов взяли под стражу в зале суда.

Следствие считает, что с 2014 по 2018 годы Летягин и его заместитель Павел Ширяев при посредничестве советника в управлении делами Владимира Лазуткина и замдиректора филиала «Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина (с августа 2017 при посредничестве Драйдта) и его заместителя Сесюка получили от представителей коммерческих организаций около 80 млн рублей взяток за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по подрядным договорам между организациями и «МРСК Северо-Запада».

С Ширяевым было заключено досудебное соглашение, он признал вину и содействовал следствию, дело против него выделили в отдельное производство. Его приговорили к пяти с половиной годам общего режима и штрафу в 30 млн рублей, а также запрету занимать определенные должности в коммерческих организациях на три года.

В прокуратуре заявили, что Летягин на стадии расследования и на суде отрицал вину. Драйдт, Сесюк и Вылегжанин признали вину частично и оспаривали лишь квалификацию. Лазуткин же вел себя отстраненно и неадекватно. Эксперты установили, что подсудимый является вменяемым и симулирует.

«Установлено, что конечным получателем средств был Летягин. С момента вступления в преступную группу Сесюк и Драйдт получали 40% средств, остальное передавали Ширяеву и Летягину, которым доставалось по 10% и 90% соответственно. Большую часть денег получил Летягин. Около 3,5 млн рублей получили Драйдт и Сесюк, около 1 млн - Ширяев. Вылегжанин выступил посредником», – пояснили в прокуратуре.

Вылегжанин сообщил, что дело против него «сфабриковали», и заявил, что намерен обжаловать приговор.