Патриарх Кирилл заявил о кризисе в православии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нынешнюю ситуацию в православном мире можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние внешних политических сил.

В четверг патриарх открыл конференцию «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в Сергиевском зале храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

«Положение дел в семье поместных православных церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных о том, как мы понимаем устройство вселенского православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй церкви с деяниями в области церковного управления. В этом кризисе усматривается, конечно, влияние определенных политических сил – вся история церкви сопровождалась этим влиянием, и нельзя отрицать, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять вражду и разделение между народами», – заявил он на открытии.

Патриарх сравнил ситуацию с попытками искусственно повторить Великую схизму. На его взгляд, прослеживается «тенденция создать средостение, если вообще не оторвать, греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, в первую очередь от Русской православной церкви».

«То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить православную церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать этого, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией», – пояснил он.

Конференция пройдет 16-17 сентября, организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия.

В конференции также участвует клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей. Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии.

Ранее Россия пообещала отстаивать интересы православных церквей.

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