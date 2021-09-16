Литву обеспокоил рыбный промысел России в Балтийском море

Озвучена причина отказа России от создания лунной сверхтяжелой ракеты

На ближайшие годы для кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, нет задач, а также ее стоимость оказалась слишком высока, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя приостановку технических работ по проекту.

Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну «Элементы СТК» полностью прекращены. Тем не менее он допустил, что в будущем ее возобновят, если соответствующее решение примет Роскосмос.

«Этот проект появился относительно недавно. Он базировался на существующем двигателе, его представили правительству, велись работы. Но получилась такая вещь, что стоимость разработки всей этой ракеты требует десятилетних затрат всей космической деятельности России: нужно заниматься только этой ракетой и ничем больше, ни спутниками, ни станциями, ни МКС, только ракетой. То есть на нее потребовались бы деньги, которые выделяют на десять лет», – говорит Моисеев.

Естественно, увидев предполагаемые затраты, правительство отправило проект обратно, продолжает собеседник. Тогда руководитель Роскосмоса заявил, что эту ракету нужно сделать на новых принципах, в частности используя метановые двигатели. Однако если старая ракета базировалась на уже существующем двигателе, который не нужно было разрабатывать, а лишь немного доработать, то метановые находятся вообще на экспериментальной стадии. Кроме того, двигатель – самая дорогая часть ракеты. Соответственно, ракета на метановых двигателях будет еще дороже.

«Ракета эта только на Луну и нужна, ни для чего более. У нас существовал проект пилотируемых полетов на Луну до 2025 года, но в 2015-м все лунные направления резко сократили. Поэтому даже если и сделать ракету, то ей просто нечего будет возить, нет нагрузки. К тому же лунные разработки стоят столько же, сколько и сама ракета. Нашей стране такое не по карману», – считает эксперт.

Он обращает внимание, что подходящих для доставки груза на Луну российских ракет на данный момент просто нет. Сейчас в качестве теоретического примера для этих целей смотрят на ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с водородной ступенью. Несколькими пусками этой ракеты можно было бы обеспечить высадку на Луну, но это пока только теоретическое предположение.

«У нас в принципе в Федеральной космической программе до 2025 года есть такая позиция, как создание элементов ракеты сверхтяжелого класса. На эту работу выделено финансирование. Были заявления, но не документы, о том, что эта работа прекращена. Сейчас заявили, что прекратили работу всей ракеты. Поэтому я не думаю, что постройка этого проекта вообще нужна. К тому же для нее просто нет задач и стоимость ее очень высока», – убежден Моисеев, добавив, что даже если правительство все-таки выделит огромные деньги, то наша промышленность не сможет их освоить: не хватит соответствующей техники и людей.

Летом текущего года Роскосмос заявил, что предназначенную для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования.