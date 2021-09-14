Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина Песков объяснил, почему о встрече Путина и Асада не сообщалось заранее 14 сентября 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада не анонсировалась из соображений безопасности, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, это совершенно очевидно. Из этих соображений она (встреча лидеров) не анонсировалась», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Он уточнил, что «вся информация (о переговорах) была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой». Он добавил, что Путин обсудил на встрече в Кремле с президентом Сирии ситуацию в Афганистане. «Провели обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. Обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также уточнил, что Путин встречался с Асадом до того, как принял решение о самоизоляции. «Ничего здесь нелогичного нет. Во-первых, я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а это было в начале рабочего дня. А все остального по мере того, как врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры, тогда уже, в соответствии с рекомендациями специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент еще продолжались исследования врачей, ничье здоровье не в опасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Позднее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости». Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет. В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин не исключил скорого ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин. «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758. Паралимпийский чемпион Николаев попросил Путина расписаться в паспорте 13 сентября 2021, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Россиянин Андрей Николаев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпийских играх, попросил президента Владимира Путина оставить автограф в его паспорте, однако тот отказался. Спортсмены после церемонии вручения государственных наград попросили президента расписаться на ленточках с паралимпийскими медалями, передает РИА «Новости». Николаев протянул и свою, а потом спросил, «Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?» – сказал он. «В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ», – ответил спортсмену глава государства. На вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разведка США назвала источники террористических угроз среди государств 14 сентября 2021, 04:54 Текст: Антон Антонов

Основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана, сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс. По словам Хейнс, Афганистан не находится «в приоритете» и «на вершине списка». При этом разведка США внимательно следит за ситуацией в Афганистане, хотя он уже не является главным поводом для беспокойства. Хейнс признала, что после вывода войск возможности разведки в Афганистане снизились, но в Вашингтоне к этому «готовились довольно долгое время». Хейнс выразила обеспокоенность внутренним терроризмом – «растущей и тревожной угрозой». Кроме того, в числе приоритетов разведки она назвала противодействие Китаю, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях (например, изменении климата), а также партнерство с частным сектором, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Конгресс США поручил нацразведке создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. Хейнс указала на невозможность «преследовать всю дезинформацию повсюду». По ее словам, требуется «выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться». Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки». Топливо из Ирана в Ливан решили возить через Сирию из-за угроз США 14 сентября 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

В сирийском Баньясе разгрузили первый танкер с нефтепродуктами из Ирана, топливо доставят в Ливан, которому США угрожают санкциями, сообщил генсек Хезболлы Хасан Насрулла. Как пояснил Насрулла, «корабли с нефтепродуктами из Ирана навредят стране», если разгружать их прямо в Ливане. В связи с этим «груз будет разгружен в Сирии, и после из порта Баньяс в Ливан топливо будет доставлено автоцистернами и размещено в определенных хранилищах», передает ТАСС. Он объяснил такой путь поставок нежеланием «ставить ливанское правительство в неудобное положение» и попыткой «избежать санкций» со стороны США. Ожидается, что первые автоцистерны с соляркой доберутся до Ливана в четверг. Солярку же доставят в Сирию еще на двух танкерах. Кроме того, один танкер доставит бензин для Ливана. Хезболла намерена передать топливо государственным больницам, домам престарелых, сиротским приютам, компаниям, отвечающим за обеспечение питьевой водой и муниципалитетам, в которых есть водохранилища. Затем снабжать будут частные больницы, фармацевтические предприятия, пекарни, заводы, производящие продукты, и компании, предоставляющие электроэнергию населению в частном порядке. Напомним, в Ливане, где продолжается финансово-экономический кризис, возник острый дефицит топлива. Хезболла обещала в частном порядке закупить нефтепродукты у Ирана, но США пригрозили Ливану санкциями, если иранские танкеры прибудут в Бейрут. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» 13 сентября 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Кремль анонсировал совещание Путина с руководством «Единой России» и правительством 13 сентября 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин во вторник, 14 сентября, проведет совещание с руководством «Единой России» и правительством, сообщает пресс-служба Кремля. «14 сентября президент Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии «Единая Россия». Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», – передает сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что 13 сентября Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Песков назвал развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина 13 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Приоритетными направлениями для президента Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина». Путин восхитился духом российских паралимпийцев 13 сентября 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Токио заявил, что политизированная ситуация с недопуском российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила их дух, и в Токио паралимпийцы не подвели, показав лучший результат. «Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, в свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире. Вы по полной выкладывались – это было видно», – передает РИА «Новости» слова Путина. Он подчеркнул, что каждая завоеванная в Токио медаль убедительно доказала высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие страны. «Провожая вас в Токио мы верили в ваш огромный потенциал, в поистине несгибаемый характер паралимпийцев России, и вы показали это своими делами, своими результатами, своими победами, не подвели. Показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта», – добавил Путин. По словам президента России, никакими наградами и регалиями не оценить российских паралимпийцев. «Каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения – гордость страны, достояние всего нашего общества. Такие личности, как вы, без преувеличения, меняют мир, меняют его к лучшему», – сказал он. По его словам, своим примером паралимпийцы способны круто изменить судьбы: спасти от отчаяния или дать надежды, открыть новые горизонты и веру в безграничность собственных возможностей. «Всегда с вами рядом были ваши замечательные тренеры и наставники. Их самоотверженный труд заслужил самое глубокое уважение, благодарность, и, конечно, всемерную поддержку, которую государство всегда будет оказывать паралимпийцам», – сказал Путин. Ранее Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир. Асад поблагодарил Россию за усилия по защите международного права 14 сентября 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в московском Кремле с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу ... Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел (России) за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», – заявил Асад на встрече с Путиным, передает РИА «Новости». Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.