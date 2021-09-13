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В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
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Названа нетипичная причина заражения коронавирусом
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Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
«Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».
По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.
«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.
По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
Попова назвала условие отмены масочного режима
Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.
Возвращение к жизни «в доковидную эпоху» возможно только при условии, если люди перестанут инфицироваться коронавирусом, цитирует Попову РИА «Новости».
«Главный инструмент <...> у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», – подчеркнула глава ведомства.
Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин
Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».
Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.
В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
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В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений
На состоявшуюся в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, вышли более 3 тыс. человек, сообщил источник в полиции города.
Организаторы акции протеста – неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance – оценили количество участников в 5 тыс. человек. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где ковид-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Дайте нам жить!», «Нет обязательной вакцинации!», «Нет санитарным пропускам!», передает ТАСС.
Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.
В прошлую субботу на акции с требованием отмены санитарных пропусков во Франции вышли более 140 тыс. манифестантов, из них почти 18,5 тыс. – в Париже. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 18 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.
Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 192 749 человек.
Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин не исключил скорого ухода на карантин
Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 18891 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1940, Санкт-Петербурге – 1629, Московской области – 645.
Всего в стране выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек.
Накануне, 10 сентября, в России выявили 18 341 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Попова заявила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах России
Роспотребнадзор оценивает количество зараженных коронавирусом на российских курортах туристов как достаточно большое, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
«Достаточно много, к сожалению», – ответила она на вопрос ТАСС о количестве зараженных.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.
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Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны
Ответственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.
«Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.
Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.
Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).
В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.
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Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных пропусков в Париже
На акции протеста против санитарных пропусков в Париже демонстранты забросали бутылками и петардами полицию, которая применила против них слезоточивый газ.
В Париже традиционно по субботам прошли несколько акций против санитарных пропусков. Колонна демонстрантов двинулась по бульвару Мальзерб. В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандировали лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».
Позже беспорядки вспыхнули на бульваре Пуассоньер во втором округе французской столицы. Агрессивно настроенные люди бросили в сотрудников правоохранительных органов бутылки, мусор, стулья, которые находятся на террасах кафе, расположенных на пути движения колоны. В какой-то момент правоохранительные органы в ответ на провокации начали применять слезоточивый газ.
Ранее общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.
Мурашко призвал экспертов вместо прогнозов рекомендовать вакцинацию
Экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Экспертное сообщество должно не ожидать, а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она (четвертая волна - прим. ВЗГЛЯД) или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то – это просто бессмысленно», – приводит ТАСС слова министра.
Мурашко добавил, что вакцина сегодня доступна, ее запасы регулряно пополняются, поэтому «не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку».
Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
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Путин отметил заслуги Собянина в решении ситуации с COVID в Москве
Президент России Владимир Путин отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в принятии во время пандемии коронавируса вынужденных, но необходимых решений.
Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале «Зарядье» в субботу, Путин обратил внимание на то, что именно Москва показывает пример слаженных и эффективных действий в противодействии коронавирусу, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью столицы, передает ТАСС.
«И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семеновича Собянина», – считает глава государства.
«Ваша заслуга, Сергей Семенович», – обратился президент к градоначальнику под аплодисменты присутствующих.
Путин также отметил, что «новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей», город меняется, но «сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков», передает РИА «Новости».
«Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения», – сказал президент.
По его словам, Москву переполняет энергия движения, энергия больших, дерзких целей, передовые достижения в разных сферах, областях – в бизнесе, образовании, в науке, культуре и спорте.
«Столь динамично преображается и сам город, здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро», – сказал Путин.
Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города.
В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек.
Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
АТОР рекомендовал привитым «Спутник Лайт» туристам при отправлении в Турцию сдавать ПЦР-тест
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам со «Спутник Лайт» при отправлении в Турцию сдавать ПЦР-тест, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
«Ассоциация запросила официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве и ожидаем ответа. Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным «Спутником Лайт» туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту», – передает РИА «Новости» слова Ломидзе.
Ранее турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт», не признаются.
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