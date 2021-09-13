Большинство россиян заявили о необходимости ядерного оружия

Большинство россиян (83%) полагает, что России необходимо ядерное оружие, причем 31% из тех, кто придерживается такой позиции, уверены, что оно нужно для защиты страны на случай возможного нападения, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли России или нет ядерное оружие, большинство респондентов выбрали ответ «скорее нужно», 11% выбрали «скорее не нужно», а 6% затруднились ответить. Больше всего тех, кто выступает за ядерное оружие, находится в возрастной категории от 60 и старше – 88%, меньшинство – в возрастной категории от 18 до 24 лет (71%), передает РИА «Новости».

Из тех, кто считает, что России нужно ядерное оружие, большинство уверены в его необходимости для защиты страны (31%). Сдерживающим фактором его назвали 12% респондентов. Другими причинами необходимости ядерного оружия для страны респонденты назвали плохое отношение к России (11%), гарантию мира (9%), безопасность граждан (7%).

Большинство из тех, кто считает, что России не нужно ядерное оружие, говорят, что в нем нет смысла (28%), оно угрожает всему человечеству (27%), выступают за мир во всем мире (20%), ссылаются на слишком большие финансовые расходы (7%), призывают решать все вопросы мирным путем (6%), говорят, что нам не с кем воевать (6%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в августе президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил, что в стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%.