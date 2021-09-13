Лидера группы «25/17» подстрелили в Москве

На Украине призвали избавиться от границы с Польшей

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

«Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс.

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.