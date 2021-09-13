Названы основные версии крушения самолета в Иркутской области

Ошибка пилотирования и отказ техники рассматриваются в качестве основных версий крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», – цитирует ТАСС Петренко.

Тем временем в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об обнаружении второго бортового самописца на месте крушения самолета.

«Найден второй самописец», – сказали в прокуратуре, не уточнив общее число черных ящиков.

Ространснадзор заявил, что внепланово проверит авиакомпанию «Аэросервис» после крушения самолета. Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находятся советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о крушении L-410 в центральный аппарат ведомства. Оно расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Ранее был найден один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе погибли четыре человека, 12 пострадали. Выжившие доставлены в больницу поселка Магистральный. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе власти региона пообещали оказать помощь.