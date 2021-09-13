Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы в рамках «Прямого разговора» рассказал, что сам выехал на конечную остановку маршрута № 35 и, как и другие пассажиры, не смог дождаться общественного транспорта.

Во время прямого эфира с губернатором школьница Эвелина пожаловалась, что мерзнет на остановке, когда пытается уехать в школу и стоит там каждое утро по полчаса, передает РИА «Новости».

«Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников – руководитель администрации Читы). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры и так далее», – сказал Осипов.

Губернатор отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21.00. Он находился там до 22.00 и не смог дождаться маршрутку.