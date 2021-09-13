КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности В Монреале три человека получили ножевые ранения в результате нападения 13 сентября 2021, 04:20 Текст: Антон Никитин

В результате нападения в одном из районов Монреаля три человека получили ножевые ранения, сообщил телеканал CTV. По данным полиции, в результате нападения пострадали две женщины и один мужчина. Они доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Нападавший задержан, но его личность не раскрывается, передает ТАСС. Напомним, в августе Канада заявила о готовности принять 20 тыс. беженцев из Афганистана. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто и почему стремится в Америку из Афганистана.

Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу 12 сентября 2021, 15:11

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. «Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу. «Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков. По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира. «В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. На Украине призвали избавиться от границы с Польшей 12 сентября 2021, 14:35

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. «Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. На Украине пожаловались на очень высокую стоимость импортируемого газа 12 сентября 2021, 06:31

Фото: STEPAN FRANKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Украина вынуждена закупать газ по «очень высокой цене», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming. «Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы) импортируем газ на Украину», – приводит слова Витренко РИА «Новости». Глава Нафтогаза утверждает, что на данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 млрд кубометров газа, при этом уже был превышен установленный правительством план с показателем в 17 млрд к началу отопительного сезона, сообщает телеканал «Украина 24». По словам Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 млрд кубометров. «То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев», – пообещал он. По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 млрд кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года данный показатель составлял почти 26,5 млрд кубометров. Накануне Витренко допустил, что Газпром якобы может ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. В субботу в Раде признали, что Украина переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок. Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий» 12 сентября 2021, 15:53

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости». Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае 12 сентября 2021, 07:33

Фото: CCTV/South China Morning Post/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс». В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией. В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Химик оценил вероятность смертельного отравления арбузом 12 сентября 2021, 08:58

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Отравления арбузами происходят регулярно, но это никогда не приводит к летальным случаям, заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин. «То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – рассказал Мустафин в беседе с телеканалом Рен ТВ. Говоря о так называемом арбузном отравлении, в результате которого в Москве 10 человек пострадали и двое умерли, эксперт подчеркнул, что не все отравившиеся ели арбузы. В связи с этим он предположил, что виною могут быть средства дезинфекции. «Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», – рассказал Мустафин. Он отметил, что подобные средства могут представлять опасность, если не соблюдать при их использовании правила безопасности. «Если это будет использовать непрофессионал, то действительно это может привести к летальным последствиям», – отметил доктор химических наук. Ранее сообщалось, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2» 12 сентября 2021, 11:52

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер. По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина». Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер. «Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева 12 сентября 2021, 08:20

Фото: LM Otero/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Экс-президент США Дональд Трамп во время боксерского боя во Флориде между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом назвал фантастическим российского боксера Сергея Ковалева. Трамп взял на себя функции комментатора серии боксерских боев, которые проходят в его домашнем штате Флорида. Перед встречами Трамп вспоминал о знаменитых поединках прошлого, передает РИА «Новости». Когда речь зашла о мексиканском борце Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11 раунде. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» – задался вопросом Трамп. По его словам, люди «не были так уверены насчет того боя». Ковалев, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, в начале года должен был провести поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Россиянин настаивает на том, что не принимал запрещенные препараты целенаправленно. В 2019 году Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Канело Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob 12 сентября 2021, 16:46

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях. По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала. По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации». Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу 12 сентября 2021, 09:38

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Он подчеркнул, что это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», – цитирует «Страна.ua» Данилова. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. Ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка сообщила, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине. В октябре 2020 года языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. Иеромонах назвал приписанную Александру Невскому знаменитую фразу 12 сентября 2021, 13:16

Фото: «Александр Невский»/Мосфильм

Текст: Евгения Шестак

Знаменитую фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписали князю кинематографисты, рассказал насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков). Иеромонах раскрыл, что цитата появилась в знаменитом фильме «Александр Невский», снятом в 1938 году, и не принадлежит святому. «Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха. Марк подчеркнул, что несмотря на это, фильм представляет момент, который «являет Александра Невского как святого». «Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами («кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», – прим. ВЗГЛЯД), чтобы они их передали», – заявил иеромонах. Ранее президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области заявил, что победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена. Опубликован первый рассекреченный Байденом документ по терактам 9/11 12 сентября 2021, 06:58

Фото: Thomas Hinton/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый документ из списка рассекреченных президентом Соединенных Штатов Джо Байденом по терактам 11 сентября 2001. «Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года», – приводит ТАСС текст пояснения, опубликованного на сайте ведомства. Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято. В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки. Накануне потерявший сестру при теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Майкл Иззон заявил о необходимости раскрыть засекреченные документы, которые могут пролить свет на якобы причастность Саудовской Аравии к этому событию. В субботу в Нью-Йорке прошла церемония в память событий 11 сентября. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что угроза «экспорта терроризма» в США существует, но она меньше, чем 20 лет назад, когда произошло крушение башен-близнецов в Нью-Йорке. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года режим чрезвычайного положения. Напомним, 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.