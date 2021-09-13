США успешно испытали усовершенствованную ракету наземной системы ПРО

Американские военные в воскресенье успешно провели испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика системы ПРО наземного базирования, говорится в заявлении Агентства по противоракетной обороне Пентагона.

Пуск ракеты из шахты на базе Вандерберг в штате Калифорния состоялся в 10.30 (20.30 мск). По предварительным данным, все поставленные задачи в ходе испытаний были достигнуты, однако специалистам еще предстоит проверить телеметрию для окончательных выводов, передает ТАСС.

В ходе пуска усовершенствованной ракеты-перехватчика системы ПРО американские военные впервые проверили систему, при которой используются только две из трех ступеней ракеты, что дает большую гибкость при поражении цели. В будущем такие технологии позволят еще раз оценить ситуацию и принять окончательное решение даже после пуска противоракеты. Как отмечают военные, наземная система ПРО позволяет производить захват и поражение баллистических ракет средней и большой дальности.

В июне глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе выступления на Московской международной конференции по безопасности заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США. Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.

Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис» (Aegis Ashore). Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. «Иджис»представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Между тем в мае Соединенные Штаты провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО «Иджис».

В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования.

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