Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob

В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады

Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.

В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.

Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.

«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».

Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.

Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.

«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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