Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры наблюдения с ядерных объектов

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12 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 15:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу
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Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти.
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Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила.
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Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл.
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры наблюдения с ядерных объектов
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Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, говорится в совместном заявлении главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Инспекторам МАГАТЭ разрешено пользоваться оборудованием (камерами наблюдения – ред.) и заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Исламской Республике Иран. Способ и время согласованы двумя сторонами», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения «соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе».
Согласно совместному заявлению, Эслами и Гросси также встретятся «на полях» генеральной конференции агентства, которая откроется 20 сентября, а гендиректор МАГАТЭ также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы.
17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД.
Соловьев задал острый вопрос в ответ на требование Украины ввести санкции из-за «Северного потока – 2»
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«Если ГТС Украины не сможет выполнять обязанности транзитера, какие будут применены санкции к Украине?» – задался вопросом телеведущий Владимир Соловьев. Так он ответил на надежды Киева, что США введут санкции, которые заблокируют работу газопровода «Северный поток – 2».
«А если ГТС Украины из-за отсутствия должного обслуживания выйдет из строя и Украина не сможет выполнять свои обязанности транзитера, то какие будут применены санкции к Украине?», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Умер актер Владимир Яковлев
Умер российский и советский актер кино и театра Владимир Яковлев, известный своими ролям по сериалам «Глухарь», «Интерны» и т.д.
Яковлев скончался на 64-м году жизни, передает «Российская газета». О причинах смерти артиста не сообщается.
Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Профессионально занимался спортом – мастер спорта по академической гребле, КМС по боксу.
Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и Театре «Модерн».
В телефильмах снимался с 80-х годов, он дебютировал в роли боксера Кедрова в ленте «Поражение после победы».
Всего снялся более чем в 170 фильмах и сериалах: «Исповедь содержанки», «Золотое дно», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «МУР есть МУР», «В круге первом», «Интерны», «След», «Марш Турецкого», «Глухарь» и другие.
Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Варшаву обсудила с премьером Польши газопровод «Северный поток – 2».
«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с «Северным потоком – 2». Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]», – цитирует заявление Меркель ена пресс-конференции ТАСС. На это нацелена «наша договоренность с США», добавила она.
«Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток – 2», – подчеркнула Меркель.
Берлин и Вашингтон считают, что по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», – сказала канцлер. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», – отметила канцлер.
Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона намерена преодолеть разногласия с Польшей по «Северному потоку – 2».
Моравецкий на пресс-конференции в свою очередь отметил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через Украину снижают напряженность в связи с грядущим запуском «Северного потока – 2». Он отметил, что Варшава опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе – между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода.
«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения», – пояснил он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России
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Соединенные Штаты применят к России очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – заявил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон.
«Очень плохой прогноз», – подвел он итог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады
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Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.
«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.
В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.
«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.
Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.
«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Церемония памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке началась со слов на русском языке
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Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, которые произнесла сестра погибшего.
Выступать к трибуне выходили по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который приехал в США с Украины. «Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет», – произнесла женщина по-русски, передает РИА «Новости».
Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Люди в толпе держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.
Среди участников церемонии присутствуют президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.
В субботу в Нью-Йорке началась церемония в память событий 11 сентября.
Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.
Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сейчас в Соединенных Штатах относятся к трагедии 20-летней давности, и какие последствия она повлекла.
Киев объявил о фактическом нахождении Украины в состоянии войны
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Украина фактически находится в состоянии третьей мировой войны, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство», – приводит слова вице-премьера Украины РИА «Новости».
По мнению Стефанишиной, «очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов». «Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию», – сказала вице-премьер Украины на форуме YES Brainstorming.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что огульные заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщиком
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У Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Если он (Газпром – прим. ВЗГЛЯД) будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», – цитирует Витренко «Интерфакс».
В таком случае европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта, что будет ставить под вопрос надежность транзита по ее территории.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
В Совфеде напомнили об американском следе в «Умном голосовании»
МИД подтвердил ранее озвученную информацию о связях США с сайтом «Умное голосование», сообщил сенатор Андрей Климов, который также указал на «спланированную предвзятость западных СМИ» в отношении предстоящих 19 сентября парламентских выборов в России.
В субботу председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов сообщил, что МИД подтвердил сделанное в четверг на площадке МИА «Россия Сегодня» «заявление об американском следе псевдо «умного голосования», авторство которого связывают с доморощенными иноагентами из группировки гр. Навального А.А. (они же уличены в экстремизме)».
В сообщении со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марию Захарову говорится о том, что Вашингтон поддерживает проект ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией* – запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) «Умное голосование», разработчики которого «так или иначе связаны с Пентагоном».
Захарова отметила, что пятничный визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан «именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму, в частности». В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование»... в основном идут из США», – сказала Захарова.
Климов заверил, что возглавляемая им комиссия «продолжает работу по мониторингу и, в частности, констатирует явно спланированную предвзятость западных СМИ». По его словам, с 4 по 10 сентября было выявлено 65 публикаций в странах НАТО.
«Все о наших выборах. Основные публикации в США, ФРГ и Великобритании. Во всех соотношение относительно нейтральной информации и однозначно негативной (антироссийской по сути) примерно 1:10 (как по заказу!). Основа публикаций – фейки от СМИ-иноагентов и все тех же ставленников Запада из числа иноагентов (физических лиц, организаций и аффилированных с ними граждан и политических структур). Цель очернения избирательной кампании в РФ – обосновать запланированное еще весной в Вашингтоне «непризнание мировым сообществом» итогов думских выборов», – отметил Климов.
Сенатор предупредил, что заявления о «нелегитимности» российских выборов по западным графикам «намечены на период 14-21 сентября». «Заседание нашей комиссии по этому поводу планируется на 21 сен. (трансляция с 16.00 мск из СФ)», – подытожил Климов.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к одноименному сайту был ограничен Роскомнадзором. В июле в интернет, по разным оценкам, утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования». Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
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Байден удивил странным жестом на церемонии памяти жертв 11 сентября
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе церемонии памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке сделал странный жест, сообщил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг.
Глава американского государства в ходе траурной церемонии стянул маску на подбородок и крикнул на кого-то в толпе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Спайринга в Twitter.
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Журналист не уточнил, что именно сказал при этом Байден.
В сентябре Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
В Крыму отреагировали на сообщение о блокировке смартфонов Xiaomi
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Власти Крыма пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi, ситуация будет контролироваться, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.
«У меня телефон [Xiaomi] работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации», – цитирует ТАСС Афанасьева.
Опрошенные владельцы смартфонов Xiaomi в Крыму также не испытывают проблем с использованием устройств.
Ранее сообщалось, что компания Xiaomi начала блокировать использование смартфонов собственного производства в некоторых частях мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма уже столкнулись с этой проблемой.
Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.
Японец рассказал, от чего можно умереть в путешествии по России
Писатель из Японии Макото Сиина проехался по маршруту первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и рассказал о своих впечатлениях, пишет Yahoo News Japan.
Японец Кодаю Дайкокуя более 200 лет назад посетил Россию, он первым из Японии исследовал Сибирь. Сиина захотел повторить его маршрут, дополнив его Якутией, передает РИА «Новости».
Писатель прибыл в Якутск из Москвы на самолете, в день вылета в городе стояли морозы в 20 градусов, в пункте назначения – минус 48.
«Я так же, как и команда Дайкокуя, боролся с обморожениями, путешествуя по тундре на санях, запряженных лошадьми, где температура была минус 50 градусов, чего японские путешественники даже не могли себе представить», – сообщил Сиина.
Его удивило предупреждение местных жителей, сообщивших, что на таком морозе нельзя пить воду, поскольку наступит смерть, так как не выдержат внутренние органы.
«Мне предложили: «Если не веришь, попробуй». Я немного подумал и ответил: «Я верю, поэтому пробовать не буду», – поделился воспоминаниями писатель.
Японец добавил, что птицы при таком морозе падают на лету, а хлеб промерзает так, что его тяжело держать.
Сиина также узнал о том, что в Якутске местные носят меховые пальто и шапки, и прикрывают так, чтобы наружу оставались лишь глаза. «Иначе можно получить обморожение, и если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы», – добавил он.
Водитель автобуса высадил пассажиров ради молитвы в Хабаровске
Пассажиров нескольких автобусов в Хабаровске попросили выйти из машин, чтобы совершить молитву – намаз, сообщают СМИ.
Одна из местных жительниц опубликовала видеозапись, на которой зафиксировано, как ее попросили покинуть транспортное средство, пишет «Подъем» в своем Telegram-канале.
Мужчина за рулем пояснил, что ему нужно помолиться. На остановке высаженная женщина встретила других возмущенных пассажиров, их также высадили из автобуса.
По данным «Комсомольской правды», одного водителя отстранили от работы. Сейчас проводится проверка.
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
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В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России
Существуют документальные подтверждения вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
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