Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры наблюдения с ядерных объектов

Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, говорится в совместном заявлении главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Инспекторам МАГАТЭ разрешено пользоваться оборудованием (камерами наблюдения – ред.) и заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Исламской Республике Иран. Способ и время согласованы двумя сторонами», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения «соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе».

Согласно совместному заявлению, Эслами и Гросси также встретятся «на полях» генеральной конференции агентства, которая откроется 20 сентября, а гендиректор МАГАТЭ также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы.

17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД.