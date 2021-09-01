Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги

Движение «Талибан» (запрещено в России) готово содействовать Узбекистану в строительстве железной дороги и линии электропередач на территории Афганистана, говорится в поздравлении с 30-летием независимости Узбекистана, которое талибы направили властям республики.

«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – написал в своем Telegram-канале официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.

«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – говорится в послании талибов.

Как сообщает «Информационное агентство Фергана», в июле указанные Шахином инфраструктурные проекты президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсуждал на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции по вопросам взаимодействия Центральной и Южной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и возведении новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри».

Строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.

В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».