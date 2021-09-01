Путин в рамках марафона общества «Знание» рассказал о приоритетах главы любой страны

Руководитель любого государства, маленького или большого, должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

По его словам, отношения между лидерами государств важны, но не могут быть определяющими в политике.

«Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну – не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке.

Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом.