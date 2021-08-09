Эксперт: «Дело Грудинина» – часть предвыборной технологии КПРФ

«У товарища Грудинина было достаточное количество времени, чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов», поэтому история с его исключением из избирательных списков КПРФ может быть предвыборной технологией коммунистов, рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Лично мне, как первому заместителю председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, непонятно упорство отдельных партий в попытке продвижения кандидатов, которые сознательно идут на нарушение российских законов, которые, по идее, должны быть хорошо знакомы депутатам Госдумы, которые участвовали в принятии этих законов. Мы живем сейчас в эпоху максимальной, невероятной открытости. Благодаря интернету очень легко найти, проверить, перепроверить любую информацию», – считает Малькевич.

По его словам, «политики, как действующие, так и начинающие, должны понимать, что скрыть сегодня невозможно ничего». Малькевич отмечает, что у Грудинина было достаточно времени, «чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов».

«Почему это не было сделано – совершенно непонятно. Но, конечно, целый ряд политиков, особенно в регионах, это видно по нашему мониторингу, они используют свои же собственные нарушения для того, чтобы реализовать себя сразу в информационной повестке сразу в двух направлениях. Во-первых, они могут кричать, что их злая власть не пускает, снимает, зажимает, а во-вторых, они свои собственные провалы списывают на некие козни власти», – сказал Малькевич.

По его словам, «образно говоря, можно плохо собирать подписи, вообще их не собирать, провалить подготовку к кампании, принести в избирком, образно выражаясь, стопку резаной бумаги – получить отказ и сообщить, что вот как власть нас боится, не пускает, смотрите, какой я бедный и несчастный! Заодно можно аннулировать все договоренности со спонсорами».

«То есть это тоже такая предвыборная технология и КПРФ использует ее на 200%, представляя себя в образе такой страшной оппозиционной силы, которую власть якобы гнобит, хотя все совсем, мягко говоря, не так», – заключил эксперт.

Ранее адвокат заявил, что предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму.

В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе.

В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым».

По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.