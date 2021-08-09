Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями

«Очевидно, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей не выпустили бы из страны. Полагаю, Соболь пошла на сделку с правоохранителями», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя сообщения о том, что экс-юрист ФБК* Любовь Соболь покинула Россию.

«С одной стороны, приговор по «санитарному делу» еще не вступил в силу, а значит ограничения свободы для Соболь еще не актуальны. С другой стороны, я сомневаюсь, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей просто так выпустили бы из страны. Соболь могли задержать при попытке пройти таможенный контроль. Однако этого не произошло», – отметил юрист Илья Ремесло.

По его мнению, между Соболь и правоохранительными органами «могла быть заключена сделка, в рамках которой Любовь должна передать компромат на свое окружение в обмен на разрешение покинуть страну».

«То, как вела себя в последнее время Соболь, свидетельствует о ее разочаровании в команде Навального. Например, она завела отдельный YouTube-канал, стала дистанцироваться от команды, самостоятельно отказалась идти на выборы, хотя ее кандидатуру никто не снимал. Все это в совокупности свидетельствует о процессе распада команды, а значит она вполне могла пойти на эту сделку», – предположил собеседник.

Ремесло также не исключил, что в рамках сделки Соболь может и вовсе не вернуться в Россию. «Если же она вернется в Россию, то приговор по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях будет пересмотрен судом. Поскольку она уже нарушила запрет на выезд за пределы Московской области и, скорее всего, не будет являться в инспекцию, как предписано, трижды в месяц, суд изменит ей меру наказания на лишение свободы», – указал юрист.

В воскресенье стало известно, что юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно.

Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область.

Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента