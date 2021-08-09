Житель Канска открыл стрельбу по участникам дорожного конфликта Устроившего поножовщину возле кафе мужчину задержали в Москве 9 августа 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники МВД задержали мужчину, устроивший драку и поножовщину возле московского кафе. По данным МВД, 26-летний мужчина в ответ на сделанное ему замечание набросился на отдыхающих в кафе, после чего завязалась драка. Участников конфликта разняли сотрудники кафе, однако подозреваемый догнал оппонентов на улице и несколько раз ударил одного из них ножом, сообщается на сайте МВД Медиа. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Нижегородской улице задержали подозреваемого. В ходе расследование установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из ее квартиры, разбил все окна. Материальный ущерб составил 90 тыс. рублей», – говорится в сообщении. Отмечается, что заведены дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее драка произошла на центральной площади Махачкалы, три человека получили ножевые ранения.

Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер 8 августа 2021, 11:52 Текст: Елена Мирошниченко

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах. «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС. Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа. Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде 8 августа 2021, 14:20

Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива. «Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ. «Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij. «Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon. «У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1. «После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov «Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir. «А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis. «Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Любовь Соболь нарушила судебный запрет и уехала из России 8 августа 2021, 15:04

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно. Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область. Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. Президент Грузии назвала условия диалога с Россией 8 августа 2021, 11:07

Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в связи с 13-й годовщиной войны 2008 года, заявила, что условием диалога с Россией станет исполнение Москвой взятых на себя обязательств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, в этом «состоит подход всех» – Грузии и международного сообщества. После этого, отметила президент Грузии, «можно будет перейти на новый этап взаимоотношений – начало диалога». Напомним, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, Россия заявляет, что полностью выполнила обязательства по прекращению военных действий. «Оккупация грузинских территорий – наша боль. Но мы с этим не смиримся, поэтому это и день надежды. Россия должна проявить волю и повести дело к деэскалации», – сказала Зурабишвили. Руководители Грузии и представители оппозиции, гражданского общества в воскресенье посещают братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. 8 августа в Грузии приспущены флаги – в стране день траура. Вместе с тем президент Грузии объяснила, почему день 8 августа «не траурный, а надежды». Она провела параллели с тем, что в бывшем СССР многие не верили, что Грузия добьется независимости и призвала «веря, пройти путь к восстановлению территориальной целостности». «Мы увидим объединение Грузии», – сказала Зурабишвили. Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил «политическую ответственность за августовскую войну» на «Единое национальное движение» – партию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией», – сказал глава правительства, отметив в то же время, что тогдашние власти страны совершили «антигосударственную провокацию, которая никогда не должна повториться». «Чтобы добиться деоккупации, надо работать день и ночь, проводить продуманную, последовательную, целенаправленную политику», – заявил премьер-министр Грузии. Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти. По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем). Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков. С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже десятые натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Она назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага». Автомобиль с российскими военнослужащими разбился в Армении 8 августа 2021, 15:30

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, еще четверо военных получили травмы в результате ДТП на автотрассе Гюмри – Ереван, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «8 августа около 7 часов на трассе Гюмри – Ереван в районе населенного пункта Талин произошло ДТП с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь», – отмечается в сообщении. По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка, заявили в пресс-службе. Ранее в воскресенье офицер армянской армии и его беременная супруга скончались после взрыва гранаты в Гюмри. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года. Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы 8 августа 2021, 17:26

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

После видео с ребенком из волгоградской больницы, ползающим с грязной простыней по полу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства мальчика, сообщили в пресс-службе омбудсмена. В социальных сетях опубликовали видеозапись с ребенком, закрытым в больничной палате. Распространившие ролик сообщили, что мальчик содержится в плохих условиях. На видео запечатлено, как он таскает по полу испачканную фекалиями простыню. «Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», – цитирует Кузнецову РИА «Новости». Омбудсмен также направила обращение в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка навестят в больнице и установят, какая помощь необходима. Между тем издание «Блокнот» сообщило, что ребенок содержится в детской инфекционной больнице Волгограда № 8, мальчику примерно два года и шесть месяцев. Мать ребенка, по этим данным, недавно лишили родительских прав. Пациентки учреждения сообщили, что мальчика редко купают и мало кормят. С наступлением вечера он вынужден сидеть в темноте в закрытой палате, ему отказываются включать свет. Также проверку проводят следователи регионального следственного управления СК. Предварительно установлено, что двухлетнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать на несколько дней оставляла его у знакомых, чтобы тот не мешал ей употреблять алкоголь. В ведомстве отметили, что при осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, он спал. В Госдуме оценили идею семидневной рабочей недели 8 августа 2021, 12:17 Текст: Алина Назарова

Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно быть время на отдых, заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов. «Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании – они излишни, все, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать – я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», – подчеркнул Нилов, передает РИА «Новости». Политик также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели, отметив, что фактически четырехдневка уже доступна для многих работников. «Пандемия подтолкнула нас к тому, что стали использовать такую форму занятости, как удаленная и смешанная занятость. И сегодня, не теряя в заработной плате, не снижая производительности труда, а распределяя свое свободное рабочее время, некоторые сотрудники, которые работают удаленно, они уже себе фактически установили рабочую неделю», - заключил депутат. В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России. «Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», – сказал он в беседе с RT. По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на четырехдневку, а об увеличении рабочей недели. Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене 8 августа 2021, 17:22

Фото: Dylan Martinez/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр. Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook. Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага». «Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула 8 августа 2021, 19:14

Фото: Yan Zhonghua/Zumapress/Global Look Press

Текст: Михаил Мошкин

«Взятие города Кундуз означает – регион который в 1990-х и начае 2000-х был оплотом антиталибского «Северного альянса», теперь полностью под контролем «Талибана», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о возможном захвате талибами одного из ключевых центров севера Афганистана – города Кундуз. «После взятия Кундуза и установления там своей власти, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) перегруппирует свои силы, и поведет наступление на столицу, Кабул, для установления своей власти», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Утром в воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». «Захват Кундуза будет также означать контроль над соседними провинциями близ северной афганской границы – Дзаузджан, Балх, Тахар и другими», – указал Матвийчук. Отметим, что талибы в воскресенье талибы также сообщили о взятии города Сари-Пуль – центра одной из северных провинций к юго-западу от Кундуза. Вечером того же дня ТАСС сообщил, что «Талибан» установил контроль над основными районами города Талукан – центра провинции Тахар на северо-востоке страны у таджикской границы. Из этого следует, что попытка вновь организовать аналог «Северного альянса», который с 1996 года и до начала американской операции в Афганистане противостоял талибам, сейчас невозможна, отметил полковник Матвийчук. Северо-восточные районы страны, которые тогда оставались под контролем альянса и стали его плацдармом, сейчас плотно контролируются «Талибаном». Переброска американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress на помощь кабульскому правительству вряд ли переломит ход боевых действий, полагает Матвийчук. «Я думаю, что реальный ущерб от бомбовых ударов будет минимальным, потому что талибы являются в движении, они рассредоточены. Попасть в них практически невозможно», – считает военный эксперт. По мнению Матвийчука, посылка бомбардировщиков ВВС США – это в большей степени политический жест. «Американцы таким образом демонстрируют, что после сворачивания своего военного присутствия в стране они ушли не навсегда, что они продолжают помогать афганскому правительству. Но похоже, что США делают хорошую мину при плохой игре», – отметил собеседник. При этом эксперт отметил – B-52, судя по сообщениям, наносят удары по объектам в южных провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд – по территориям, которые населены в основном пуштунами, и давно контролируются «Талибаном». «При этом американцы не бомбят ту же провинцию Кундуз и другие районы, где в основном живут таджики, узбеки и другие тюркоязычные афганцы. Я думаю, здесь имеет место некая политическая игра», – отметил Матвийчук. Афганские таджики и узбеки, напомним, с середины 1990-х и по начало 2000-х составляли базу антиталибского «Северного альянса». С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана. С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель. Тимановская выразила опасения за свою жизнь 9 августа 2021, 04:21

Фото: Attila Husejnow/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность. Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK. Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боксера Аветисяна арестовали по делу о разбое в Москве 8 августа 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян арестован по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину, у потерпевшего похитили 900 тыс. рублей, сообщили в Перовском районном суде Москвы. «Суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 («Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере»)», – цитирует сообщение суда ТАСС. Инцидент произошел 4 августа возле одного из кафе на улице Сталеваров. Боксер и его приятели, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма, напали на него, заранее продумав план действий. В ГУ МВД по столице сообщили, что сумма украденного составляет 900 тыс. рублей. Спортсмену 26 лет, он начал карьеру в профессиональном боксе в 2015 году. В отношении него ранее проводили доследственную проверку по подозрению в избиении своей девушки, уголовное дело не возбудили. На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы» 8 августа 2021, 20:28 Текст: Алексей Дегтярев

Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network. «Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля. «Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года. Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО 8 августа 2021, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС. Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр. Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены. Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине 9 августа 2021, 07:22

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. «Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова. По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков. Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

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«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков. По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков. «В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков. Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными» 9 августа 2021, 00:59

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер. По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ». «Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила». По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили». «Конечно, мы заслужили наказание», – сказал он. «На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер. Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами». В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости». На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

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Не следил за их выступлением

В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики. Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД