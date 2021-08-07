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Путин направил поздравления победившим на ОИ российским синхронисткам
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С победой на Олимпиаде в Токио российских синхронисток поздравил президент Владимир Путин, он подчеркнул, что это – заслуженная награда за талант и мастерство.
«Сердечно поздравляю вас с победой. Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех. Завоеванное вами олимпийское «золото» – большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», – цитирует телеграмму президента в адрес спортсменок сайт Кремля.
Отдельно глава государства поздравил Светлану Ромашину, которая стала семикратной олимпийской чемпионкой. «Это – уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании», – подчеркнул Путин.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Российские эксперты сочли позором судейство выступления гимнастки Авериной на ОИ
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Российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, она была лучшей, но судейство было вопиющей несправедливостью, заявили первый тренер сестер Авериных Лариса Белова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и депутат Госдумы Ирина Роднина, прокомментировав поражение российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.
«У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про (гимнастку из Израиля Лину) Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда (Яна) Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала (Маргарита) Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками», – приводит ТАСС слова Беловой.
«Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента – это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал», – добавила она.
Израильская гимнастка во время своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Авериной (24,000).
Винер-Усманова назвала позором судейство турнира по личному многоборью на Олимпийских играх в Токио.
«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Алексей Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику, и за артистическую составляющую», – приводит ее слова RT.
«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – добавила Винер-Усманова.
Также она допустила уход из сборной России по художественной гимнастике.
«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – приводит ТАСС комментарий Винер-Усмановой.
«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», – заявила «Спорт-Экспресс» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на ОИ.
«Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты – мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек – они молодцы, боролись», – заявил он.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на ОИ в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
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Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным.
«Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в России запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года.
В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.
Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ
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Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100), передает ТАСС.
Сестра Дины Арина Аверина шла перед последним видом программы на третьем месте, но в ходе упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд, из-за чего она получила оценку 19,550.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен, передает РИА «Новости».
Аверина получила за упражнение с лентой оценку 24 балла ровно, ее соперница в борьбе за золото Игр израильтянка Линой Ашрам заработала 23,300 балла. Этого результата ей хватило, чтобы удержать лидерство и стать олимпийской чемпионкой.
Таким образом, сборная России по художественной гимнастике осталась без золотой медали в индивидуальном многоборье на ОИ. В последний раз представительница России уступала в личном многоборье на Играх-1996 в Атланте, когда украинка Елена Серебрянская обошла россиянку Яну Батыршину. С тех пор пять Олимпиад подряд в многоборье побеждали только россиянки – Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008 и 2012) и Маргарита Мамун (2016).
Ранее судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, но это не помогло ей остаться в призах.
Путин объявил о повышении налога для металлургов на добычу полезных ископаемых с 2022 года
Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года.
«Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.
Ранее в Госдуме предложили вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию.
Ставшая второй на ОИ гимнастка Аверина назвала себя истинным победителем соревнований
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Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина заявила, что ее совесть чиста, «четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь», передает РИА «Новости».
«Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Было долго в конце (когда выставляли последнюю оценку). Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте – все уже знаю», – сказала гимнастка.
Она указала, что «знала все оценки по ходу выступления» и «не смогла понять судейство», передает ТАСС.
«Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды) мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца – не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику», – поделилась Аверина.
Она добила, что сразу поняла, что не получит оценок выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. При этом Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.
«Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», – заключила Аверина.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на ОИ, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) россиянка набрала 107,650 балла и выиграла серебро.
Ашрам (107,800) прервала гегемонию российских спортсменок в личном многоборье, которая длилась на Олимпийских играх 25 лет. В последний раз россиянки не завоевывали олимпийское золото в данной дисциплине на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на уровень выступления наших спортсменов
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Отсутствие российского флага на Олимпиаде в Токио не повлияло на уровень выступления российских атлетов, заявил президент Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что выступления российских спортсменов показали бессмысленность попыток политизировать спорт. «Я думаю, что они – наши атлеты – своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеют никакого смысла», – цитирует главу государства ТАСС.
«Мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов, как мы видим, значок российского олимпийского комитета с российским триколором», – подчеркнул глава государства. «Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», – заявил президент, говоря о запрете спортивными чиновниками МОК российского гимна.
По словам Путина, решение Спортивного арбитражного суда в известной степени имеет политическую окраску. При этом он выразил уверенность, что международные спортивные организации по-прежнему заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года.
По мнению Путина, с 2022 года попытки ограничить Россию в сфере международного спорта начнут сходить на нет. «Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере», – сказал он.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Россияне завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.
Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан, передает ТАСС.
Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Красильников и Стояновский принесли сборной России первую медаль в этой дисциплине на Играх. Они являются чемпионами мира, на Олимпиаде 2016 года Красильников и Стояновский стали четвертыми.
Ранее сборная России на ОИ в Токио превзошла достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград, однако потеряла шансы на победу в медальном зачете ОИ.
Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (31-36-32), третьей – сборная Японии (24-11-16), четвертой – Великобритании (18-20-20).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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Судьи удовлетворили запрос гимнастки Авериной на изменение оценки на ОИ
Судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, после двух видов программы в финальном многоборье она идет на третьем месте.
Запрос на пересмотр оценки российской гимнастки Арины Авериной в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на ОИ был удовлетворен. Финал проходит в субботу в гимнастическом центре «Ариакэ», передает РИА «Новости».
Аверина получила за выступление 27,400 балла. После этого был подан протест на оценку, который судьи удовлетворили, повысив сумму на 0,400 балла. Ранее арбитры оставили без изменений оценку Авериной за упражнение с мячом – 27,900. Сейчас Арина Аверина идет третьей после выступления в двух видах программы в многоборье, ее сестра Дина остается второй.
Дина Аверина показала наравне с израильтянкой Линой Ашрам лучший результат в упражнении с мячом – 28,300 балла.
Ашрам лидирует после двух видов программы с результатом 55,850 балла, Дина отстает от израильтянки на 0,350 балла.
Ранее россияне завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу.
Российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях на ОИ
Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018, передает РИА «Новости».
Сборная России по синхронному плаванию в Токио завоевала два золота – в дуэте и в соревнованиях групп. Перед ОИ в Токио у Светланы Ромашиной уже было пять золотых олимпийских наград, у Александры Пацкевич и Аллы Шишкиной по две, у Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Светланы Колесниченко – по одной.
Всего в активе сборной России в Токио 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медали.
Путин: Программа социальной газификации будет завершена до конца 2022 года
Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех населенных пунктах, в которых есть магистральный трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин.
«Вся работа [по газификации] должна быть завершена не позднее 2022 года. Вопрос только в том, что речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о газификации домов от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой.
Федеральным оператором проекта назначено ПАО «Газпром», также в регионах должны быть отобраны операторы для выполнения работ. В тех населенных пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение к газу будет проводиться по региональным планам газификации, отметил президент.
В Башкирии создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ, добавил глава республики Радий Хабиров. По его словам, газ до домов населенного пункта, из которого поступил вопрос, дойдет в ближайшее время.
Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.
Путин осмотрел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы Челябинской области
Во время визита в Челябинскую область президент России Владимир Путин осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров.
«Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв», – пояснил Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает РИА «Новости».
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, неосторожное обращение с огнем и сухая гроза вызвали масштабные природные пожары в июле в Челябинской области.
«По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела», – уточнил он.
По его словам, в ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. «Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза – эта версия пока нуждается в проверке», – добавил Зиничев.
Ранее Путин заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.
Власти Челябинской области пообещали к 1 октября жилье потерявшим дома при пожарах
Жилье для потерявших свои жилища людей в Челябинской области закончат строить к 1 октября, доложил руководитель региона Алексей Текслер президенту Владимиру Путину.
«В настоящее время начато строительство 23 жилых домов. Работают пять подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома – до 1 октября, по графикам – даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся», – сказал Текслер президенту, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что в ходе пожаров в регионе сгорели 72 дома, установлены собственники 66 из них, шесть из них оказались бесхозными. У 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным, подчеркнул губернатор.
Напомним, Путин в пятницу во время визита в Челябинскую область осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров. Глава государства заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.
Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409, передает ТАСС.
Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.
В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.
В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.
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В ОКР решили подать заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.
По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.
«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.