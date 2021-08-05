В США увидели риск истощения ресурсов из-за противостояния России и Китаю

Военное сотрудничество Москвы и Пекина может истощить ресурсы Вашингтона, пытающегося противостоять этим двум странам, об этом говорят и грядущие военные учения России и Китая в августе, считают западные эксперты.

Китайские СМИ сообщали, что Москва отправит российские войска, включая артиллерию и авиацию, для учений в провинции Нинся (Нинся-Хуэйский автономный район), пишет Washington Free Beacon.

Генерал ВВС США в отставке Дэйв Стилуэлл, бывший сотрудник Госдепартамента считает, что нужно детальнее разобраться в том, что побудило Китай нарастить военное сотрудничество с Россией.

«Чем больше Пекин сможет привлечь Москву для отвлечения внимания США и американских сил, тем меньше проблем у Пекина будет в Тихом океане», – указал Стилуэлл.

Издание отмечает, что грядущие учения – лишь один из примеров сотрудничества России и Китая, обе стороны ранее вместе создавали передовые системы вооружений, в том числе подлодки и системы предупреждения о ракетном обстреле для противодействия американским интересам.

Сотрудничество этих стран представляет серьезную проблему для американских специалистов по военному планированию, указал директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц.

Он пояснил, что американские ресурсы могут истощиться в попытке противостоять сразу двум сторонам.

«Даже если это и не официальный военный альянс, он все равно создает для нас много проблем, особенно в военных технологиях, и проблемы могут увеличиться. Возможно, недостаточно уделяется внимания партнерству двух стран. Русские и китайцы никогда не станут бросать вызов друг другу. Это удовлетворяет обе стороны и вдохновляет их. Русские хотят, чтобы Китай отвлекал США и наоборот», – сказал Вайц.

Ивана Стрэднер из Американского института предпринимательства заявила, что особую обеспокоенность вызывает сотрудничество этих стран в киберпространстве.

По ее словам, Китай и Россия в первые месяцы правления администрации президента США Джо Байдена с «большим успехом атаковали» жизненно американскую инфраструктуру, и Белый дом почти никак не реагировал на это. Также обе страны, по соглашению друг с другом имеют право регулировать интернет «и подавлять инакомыслие в пределах своих границ».

«При поддержке Китая принятая Россией резолюция ООН о киберпреступности (под прикрытием борьбы с преступностью), вероятно, станет инструментом, подрывающим права человека, свободу интернета и ограничивающим свободу слова», – подвела итог эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек.

Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику».