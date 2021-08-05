В Москве на фоне COVID выросла рождаемость

Согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%.

В январе-апреле в Москве родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в 2020 году родились 37 818 младенцев. Отмечается, что существенно выросло количество браков за тот же сравнительный период: с 17 682 до 19 735, сообщает «Российская газета».

При этом пандемия отразилась и на разводах, если в январе-апреле 2020-го официально распались 12 108 пар, то за тот же период 2021-го – 16 828.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей.