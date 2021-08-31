США назвали условие признания власти талибов в Афганистане

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы афганское правительство было инклюзивным, это будет учитываться при рассмотрении вопроса о признании Вашингтоном движения «Талибан» (запрещено в России), заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы не находимся в той ситуации, чтобы готовиться к признанию «Талибана» (движение запрещено в России), они еще не одобрили [новое] правительство. Мы должны увидеть, какое правительство они сформируют. Настаиваем на том, чтобы [новое] правительство [Афганистана] было инклюзивным, чтобы разрешалось участие женщин [в его работе]», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы посмотрим, какие действия они (талибы) предпримут до того, как мы примем какое-либо решение о признании [власти запрещенного в России движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане]», – отметила постпред США при ООН.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».

В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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