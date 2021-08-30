США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев

США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Официально представители США неоднократно заявляли о том, что никуда отпускать Виктора Бута они не собираются. И они в общем-то не скрывают в определенной степени своей досады, что Виктор Бут не пошел на сделку со следствием, не признал своей вины. Поэтому США постоянно подчеркивают, что Виктор Бут будет сидеть в США до окончания своего срока, который ему был вынесен американским судом. При этом на него продолжает оказываться очень сильное воздействие и давление», – передает РИА «Новости» слова Лукьянцева.

Дипломат добавил, что Бут содержится в тюрьме Марион штата Иллинойс в одиночной камере, где отсутствует нормальное кондиционирование, где режим прогулок существенно ограничен по сравнению с режимом общего содержания в этой тюрьме.

«Мы последовательно добиваемся его перевода в другую камеру, чтобы изменились условия его содержания, добиваемся изменения режима прогулок, чтобы к нему все-таки был доступ врачей, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. А ему, в отличие от того же Константина Ярошенко, до сих пор квалифицированная помощь не оказывается. Кроме того, у него отсутствует право регулярного общения с родственниками. Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам», – подчеркнул Лукьянцев.

При этом российские дипломаты в США поддерживают контакт с Бутом, с членами его семьи, в частности, с супругой. «Мы неоднократно предлагали США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В прошлом году государственному секретарю США направлялось устное послание Сергея Викторовича Лаврова, где он предлагал, в частности, освободить по гуманитарным соображениям граждан РФ, которые содержатся в американских пенитенциарных учреждениях, из-за угрозы распространения коронавируса. Но США постоянно отказываются даже в принципе обсуждать вопрос о возможном обмене и выдаче Виктора Бута и продолжают подчеркивать, что он будет отбывать свое наказание до полного завершения 25-летнего срока», – отметил Лукьянцев.

Что касается Константина Ярошенко, это «тоже вопиющий случай», сказал дипломат.

«Наш гражданский летчик был арестован в Либерии по, как мы считаем, тоже в общем-то сговору. Все его обвинение в том, что он распространял наркотики, строится на показаниях подставных агентов, причем на тот момент, когда ему выдвигалось обвинение и он приговаривался, он даже не владел английским языком. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, и тоже в общем-то условия его содержания являются совершенно неприемлемыми... Опять же власти США также не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Константина Ярошенко, и постоянно говорят, что он тоже не должен задавать какой-то негативный прецедент для США. Поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому он был приговорен американскими судебными органами», – пояснил Лукьянцев.

В мае этого года семья Ярошенко обратилась к Байдену с просьбой отпустить его в Россию.

«Насколько мы знаем, до сих пор никакого ответа на это обращение не последовало. В то же время наше посольство в Вашингтоне держит этот вопрос на постоянном контроле, контактирует с Константином Ярошенко и стремится привлекать внимание властей США к тем просьбам, которые высказывает наш соотечественник. И, в частности, в июле 2021 года ему все-таки было проведено комплексное медицинское обследование, и ему были предоставлены необходимые лекарства», – сказал Лукьянцев.

Ранее Лукьянцев рассказал, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.