Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой

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3 августа, вторник | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 22 тыс. случаев коронавируса
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Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре».
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Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы.
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Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам.
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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой
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Российский посол в Вене Дмитрий Любинский пояснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Белоруссию.
Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.
«Белоруссия – стратегический партнер России и таковым останется», – ответил Любинский, передает РИА «Новости».
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Роднина высказалась о скандале с Тимановской
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«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.
«То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина.
При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина.
Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она.
Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.
Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич.
«Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ.
По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация».
«И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер.
«Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тимановская получила польскую визу
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», – передает его заявление в Twitter ТАСС.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»
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Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости».
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Тимановская улетит в Польшу под охраной полиции
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Спортсменка из Белоруссии Кристина Тимановская, которая ранее заявила о намерении не возвращаться на родину, приняла решение остаться в посольстве Польши, чтобы впоследствии отправиться оттуда на самолет под охраной японской полиции, сообщил источник в белорусской диаспоре в Токио.
«Кристина Тимановская приняла решение остаться в посольстве Польши в Японии, которое охраняет японская полиция. Впоследствии она оттуда проследует на самолет, тоже под охраной японской полиции», – сообщил источник РИА «Новости», попросивший не называть его имя.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на NHK, власти Польши приступили к процессу предоставления убежища Тимановской. Как сообщили очевидцы у посольства Польши в Японии, Тимановская вошла в здание дипломатического представительства.
Около посольства Польши в Токио собрались около 50 японских и иностранных журналистов, а также несколько активистов с бело-красно-белыми флагами из числа уроженцев Белоруссии, проживающих в Японии. Обстановка у польского дипломатического представительства спокойная, на месте за порядком следят сотрудники столичной полиции.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская утром в понедельник прибыла в посольство Польши в Токио.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Названа дата вылета Тимановской в Варшаву
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Варшаву 4 августа, сообщил агентству Reuters исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», – передает его слова ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила ей визу.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Депутат из Белоруссии назвал действия Тимановской запланированными
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала на Олимпиаду для реализации своего плана, а не для спортивных достижений, заявил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и белорусский депутат Александр Масейков.
«Человек долгое время уединялся, вел себя неестественно, сопоставляешь это с другими фактами, и складывается мнение, что на Олимпиаду Тимановская ехала не бороться и выступать, а у нее был какой-то свой план... Нужно было привлечь к себе внимание. Смотрим дальше – у нее семья уже уехала за границу (из Белоруссии). И когда Тимановская говорит, что ей хотелось бы поехать в Австрию, напрашивается вопрос: а чем ей Япония не нравится или Литва? Получается, что человек об этом думал, и был всего лишь найден повод, чтобы свои желания воплотить в реальность», – сказал Масейков РИА «Новости».
Он добавил, что Тимановская заботится только о себе и не задумывается о последствиях, которые могут повлечь ее действия для других белорусских атлетов. Также парламентарий отметил, что спортсменка могла бы пробежать эстафету, на которую ее звали.
«Какие проблемы? Ладно, если бы ей сказали марафон бежать. Может, я не большой специалист в легкой атлетике. Но у нас в гребле есть дистанция и 200 метров, и 500 метров, и 1000 метров. По крайней мере, если не победить, то достойно представить (страну). Если команда заявилась и не вышла на старт, то будут штрафные санкции», – сказал депутат.
Руководство сборной, вызывая ее на эстафету, не ставило перед Тимановской «высокие цели».
«Ничего страшного не случилось бы, если бы она чуть хуже выступила на своей дистанции, но поддержала команду. В спорте это практикуется», – отметил он.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после ее критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Стало известно о въезде мужа Тимановской на Украину
Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсений Зданевич приехал на Украину, сообщают СМИ.
«Действительно, этот человек въехал на Украину», – сказал Reuters источник в министерстве внутренних дел Украины, передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщал, что Тимановская приняла решение остаться в посольстве Польши, чтобы впоследствии отправиться оттуда на самолет под охраной японской полиции.
До этого сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская утром в понедельник прибыла в посольство Польши в Токио.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
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Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации».
«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
В Минск начались полеты из еще трех городов Ирака
Иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways начинает полеты из трех городов Ирака в Минск, свидетельствует информация в онлайн-табло национального аэропорта Минск.
Полеты будут осуществляться из городов Басра, Сулеймания и Эрбиль. Первый рейс из Сулеймании запланирован на понедельник в 14.50. Полеты в Басру запланированы по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию – по понедельникам с 2 августа по 25 августа, в Эрбиль – по субботам с 7 августа по 30 октября, передает The Village.
Издание отмечает, что в системе бронирования Iraqi Airways уже появились города Басра и Эрбиль, также в списке возможных рейсов есть город Эн-Наджаф.
На сайте авиакомпании отмечается, что все билеты из Басры в Минск уже распроданы вплоть до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 тыс. 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.
Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой, а также о том, как Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
ЕС поддержал решение Польши принять Тимановскую
Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь», – заявил он ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали рассказала РИА «Новости», что ЕС видит в попытке «насильственного» возвращения спортсменки Кристины Тимановской в Минск «очередной пример репрессий режима Лукашенко».
«Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима (белорусского президента Александра) Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Белоруссии не существует олимпийского перемирия», – рассказала она.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тихановская усомнилась в безопасности белорусских спортсменов
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Белорусские спортсмены не могут чувствовать себя в безопасности ни в республике, ни за рубежом, заявила бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
«Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности – ни в Белоруссии, ни за рубежом», – сказала Тихановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Она дала интервью британскому изданию в преддверии своего визита в Великобританию, ее комментарии относительно белорусских спортсменов прозвучали на фоне ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. По словам Тихановской, в Белоруссии «десятки спортсменов были заключены в тюрьму, уволены и вынуждены бежать из страны».
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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В Польше назвали сроки прилета Тимановской
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе, сообщил член оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывший генеральный секретарь НОК Белоруссии Анатолий Котов.
«Она прилетит не сегодня. Мы ожидаем на этой неделе», – передает РИА «Новости» слова Котова.
Он отметил, что Тимановская уже «заявила, что из всего, что ей предлагали, она выбрала Польшу – поближе к Родине».
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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