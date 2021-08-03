Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой

Роднина высказалась о скандале с Тимановской

«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.

«То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина.

При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина.

Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она.

Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.

Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.