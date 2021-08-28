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Захарова поставила талибов в пример Киеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном.
«Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook.
При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета».
В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД.
«Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».
Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.
«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик.
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.
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Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем
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Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула
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Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.
«Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.
Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение.
«Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган.
Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула.
Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности.
В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные.
Эксперт: Путин, Шойгу и Лавров справятся с угрозами из Афганистана
«Наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. У президента, министра обороны и главы МИД достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в аэропорту Кабула произошла серия терактов.
«После терактов в аэропорту Кабула мы видим, что, помимо запрещенного в России движения «Талибан», там есть и другие террористические группировки. Появилась информация, что взрывы были организованы ИГ*», – отметил политолог Марат Баширов. «Государственность в Афганистане распалась, а силовые органы деморализованы, поэтому каждый человек там должен думать в первую очередь о собственной безопасности», – добавил собеседник.
По словам Баширова, несмотря на сохранение террористической угрозы в Афганистане, Россия на данном этапе контролирует ситуацию. «Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу быстро и профессионально провел эвакуацию наших граждан из Афганистана. Все, кто хотел уехать, были эвакуированы», – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что посольство России в Афганистане находится под надежной охраной. «Поэтому пока с этой точки зрения безопасность российских граждан обеспечена», – пояснил он.
При этом политолог указал на важнейшую роль президента России в обеспечении безопасности страны. «Нет повода недооценивать слова Владимира Путина о серьезности террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Лучше перестраховаться десять раз, чем подвергнуться опасности», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт напомнил слова президента о том, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Афганистане и не будет втягивать армию в «войну всех против всех». «У России есть обязательства перед союзниками в рамках ОДКБ, в том числе по оказанию им помощи для недопущения проникновения членов террористических организаций на их территорию. Поэтому будет усилено взаимодействие. А наши пограничники в стократном режиме будут проверять всех, кто едет к нам из сопредельных центральноазиатских республик», – отметил Баширов.
Эксперт уверен, что наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Для того, чтобы куда-то ввести свои войска, нужно, во-первых, получить согласие официальных властей Афганистана, а во-вторых, одобрение этого решения Советом Федерации. На сегодняшний день об этом речи нет, о чем и сказал президент», – добавил политолог.
Баширов не сомневается, что «у президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой». «Они наиболее компетентны из руководителей всех других стран в части борьбы с распространением террористической угрозы. Это доказывают успехи антитеррористической операции на Северном Кавказе, где удалось справиться с попыткой создания террористических анклавов, а также успешная операция в Сирии по борьбе с ИГ», – заключил он.
Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику.
Лавров посоветовал США извлечь урок из ситуации в Афганистане
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США должны извлечь для себя уроки из ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», – передает его слова РИА «Новости».
«Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», – добавил Лавров.
По словам главы МИД, Москва сожалеет о невыполнении соглашения Вашингтона и талибов, однако произошло это не только из-за позиции последних.
Он указал, что в последнее время до масштабного наступления талибов «наблюдалась тенденция по затягиванию» мирных переговоров.
«Как всегда, если за столом переговоров ничего не достигается, то есть большой риск возобновления боевых действий. Что и произошло. Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось. И, наверное, не только по причине позиции талибов», – сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Италии.
«Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», – подчеркнул глава МИД.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов
Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».
«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Талибы попросили США оставить американских дипломатов в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) просит США оставить своих дипломатов в Афганистане после 31 августа, это поможет повторно открыть американское посольство в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.
«Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было», – приводит сообщение РИА «Новости». По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле.
Газета сообщает, что США участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом Кабула, в них также задействованы страны региона и частные компании.
«США также участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом, в обсуждениях участвуют частный сектор и региональные партнеры, такие как Турция и «Талибан»», – говорится в сообщении газеты.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады
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Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил объявить Андрея Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, в международный розыск.
«Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления прежде всего против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», – сказал он РИА «Новости».
Форманчук уверен, что рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.
«Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск», – подчеркнул он.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Военные Пакистана открыли огонь по афганцам на границе
Пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил источник в рядах движения «Талибан».
Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал источник. Тела убитых лежат у приграничного пункта, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев
Количество жертв взрыва у аэропорта Кабула из числа афганцев увеличилось «почти до 200», пишут американские СМИ со ссылкой на источники.
В одну из центральных больниц города доставили тела 145 убитых, всего же в результате теракта среди жителей Афганистана достигло 200 человек, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в действующей системе здравоохранения страны.
До этого сообщалось о 170 погибших.
Также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.
Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).
СБ ООН распространяло заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле.
Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) уведомило жителей Кабула о необходимости в течение недели сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщил телеканал 1-TV.
По имеющимся у телеканала данным, талибы пригрозили принять меры в случае отказа добровольно сдать имеющееся у населения на руках оружие, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Через три дня после установления контроля над Кабулом талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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В США предупредили о возможном новом теракте в Кабуле
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В скором времени афганскую столицу может ожидать новый теракт, заявили в Белом доме, сообщают СМИ.
«Президент [США Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. (Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле, с высокой вероятностью, будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», – сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Также Байден «наделил всеми [необходимыми] полномочиями» командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки «Исламское государство* в Хорасане» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Между тем очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» возле аэропорта Кабула призвали не толпиться на этом месте.
«Собравшихся в районе аэропорта предупредили иностранные войска и талибы, чтобы они не создавали толпу, поскольку существует вероятность новых взрывов», – сообщил очевидец.
В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.
Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).
Ранее СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.
До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА.
«Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.
В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты».
Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.
Кремль осудил теракты в Кабуле
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Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производные от ИГИЛ. Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула. «Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо», – сказал представитель Кремля.
Кроме того, по словам Пескова, в Кремле неизвестно про какие-то обращения американцев о помощи по Афганистану. «Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия оказать какую-то помощь США в поиске организаторов терактов.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 110 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула
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Посольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.
В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.
Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ* отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.
В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.
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