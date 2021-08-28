На Паралимпиаде выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

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28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 08:32  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    На Паралимпиаде выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

    28 августа 2021, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 22 человека из числа задействованных в проведении летних Паралимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

    В Паралимпийской деревне новых случаев заражения не выявлено. Среди зараженных – три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Игр, передает ТАСС.

    Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио прошла 24 августа. Игры в Токио завершатся 5 сентября. Соревнования проходят без зрителей.

    Напомним, в последний день ОИ в Токио выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Ранее американские СМИ сообщали, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

    В начале августа исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

    В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.

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    Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому
       27 августа 2021, 18:35
    Фото: ЕТВ LIVE/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга.

    «Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

    Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких.

    «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он.  В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он.

    Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари».

    Коментарии (9)
    Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов

    27 августа 2021, 13:38

    Текст: Алина Назарова

    Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

    Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».

    «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.

    Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

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    Голикова назвала число вакцинированных россиян

    27 августа 2021, 21:14

    Текст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

    «По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову.

    Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).

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    Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина
       27 августа 2021, 11:22
    Фото: Carola Frentzen/DPA/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

    «Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда», – передает ТАСС слова Соснова.

    «Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», – уточнил Соснов.

    В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу местный Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов.

    1 июля остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.

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    Коментарии (3)
    Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге

    27 августа 2021, 22:20

    Текст: Антон Никитин

    Существенное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс».

    «За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – пояснила вице-премьер.

    Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время.

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    В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
       27 августа 2021, 11:04
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1509, Санкт-Петербурге – 1395, Московской области – 786.

    Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек.

    Накануне, 26 августа, в России выявили 19 630 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 121.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Озвучено отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона» от старой

    27 августа 2021, 14:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы, объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

    «ЭпиВакКорона» содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены – белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице», – рассказал он телеканалу «360».

    Отмечается, что по заявлениям производителей, новая вакцина по своему составу не будет сильно отличаться от обычной «ЭпиВакКороны», разница есть лишь в технологии создания.

    «Главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, – создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса. Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано», – рассказал врач.

    Кроме того, по мнению Шункова, перспективной будет российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Сейчас препарат проходит регистрацию.

    «Ее механизм действия будет ориентирован на появление клеточного иммунитета, в то время как остальные вакцины вставляют в организм S-белок, стимулируя выработку иммуноглобулина G в крови», – заявил он.

    Ранее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.

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    Доказана эффективность «Спутника V» от тяжелой формы штамма «дельта»

    27 августа 2021, 10:37

    Текст: Алина Назарова

    Результаты независимого исследования ученых из Санкт-Петербурга подтверждают, что российская вакцина «Спутник V» хорошо противостоит варианту коронавируса «дельта» и эффективно защищает от тяжелой формы COVID-19.

    В исследовании участвовали почти 14 тыс. пациентов с симптомами коронавирсуной инфекции и подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах Санкт-Петербурга. Из них 1291 человек были полностью вакцинированы как минимум за две недели до обследования, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

    Ученые отмечают, что они не рассматривали случаи частичной вакцинации, а также не сравнивали действие различных вакцин, а исходили из того, что подавляющее большинство привитых в Санкт-Петербурге – около 96% – получили вакцину «Спутник V».

    Результаты показали, что вакцина снижает на 81% риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Исследователи напрямую не оценивали процент полной защиты от инфекции SARS-CoV-2 или легких форм заболевания, однако расчеты авторов показывают, что эффективность вакцины «Спутник V» против любых симптоматических проявлений COVID-19 составляет около 50%.

    «Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия», – приводятся в статье в журнале Science слова руководителя исследования эпидемиолога Антона Барчука из Европейского университета в Петербурге.

    Ученые также не проводили идентификацию вариантов вируса SARS-CoV-2, которым были инфицированы участники. Они основывались на официальной информации органов здравоохранения России о том, что в июле и августе 2021 года, года проводилось исследование, 95 процентов заболеваний COVID-19 в Санкт-Петербурге было связано с новым и особо агрессивным штаммом «дельта». Именно с этим вариантом коронавируса связано в мире большинство так называемых «прорывных» случаев ковида, когда инфекция обходит защиту, созданную вакцинами. Отсюда возникло опасение, что «Спутник V» может быть менее эффективен против нового штамма.

    «Наши данные подтверждают, что одно из преимуществ вакцинации – уменьшение тяжести заболевания в случаях прорыва», – говорит Барчук.

    Данные зарубежных исследований указывают на то, что вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca также в значительной степени эффективны против штамма «дельта». «Спутник V», разработанный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, работает по тому же принципу, что и вакцины, производимые компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson – нереплицирующийся аденовирус, который выполняет роль вектора, доставляет в клетки белок коронавируса SARS-CoV-2. Но, в отличие от вакцины AstraZeneca, использующей один и тот же аденовирус для обеих доз, в дозах «Спутника V» два разных аденовируса, что обеспечивает большую надежность выработки антител.

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    Трансгенную вакцину-томат против COVID-19 решили создать в Узбекистане

    27 августа 2021, 14:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщил представитель Академии наук республики.

    «Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном», – передает РИА «Новости» слова представителя академии.

    Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года.

    «Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая «съедобная» вакцинация очень кстати для детей», – добавили в академии.

    Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.

    Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.

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    В ВОЗ дали прогноз по снижению смертности от COVID в России

    27 августа 2021, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.

    «Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», – приводит РИА «Новости» слова Вуйнович.

    Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения.

    «Конечно, Россия – огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», – добавила она.

    За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек.

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    На выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей

    27 августа 2021, 15:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Минздраву России выделят 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Кроме того, до 1 февраля 2022 году Министерству необходимо предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.

    Ранее Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах.

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    Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады

    27 августа 2021, 12:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

    Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно. Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, передает ТАСС.

    В среду 26-летняя россиянка завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.
    Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

    Ранее Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде.

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    Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей
       28 августа 2021, 02:30
    Фото: Andrew Mccaren/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.

    Согласно заявлению министерства, специалисты подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. «Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.

    Минсельхоз США отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.

    Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. «Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», – подчеркивают в министерстве.

    Ранее ученые предупредили о передаче коронавируса от хозяев кошкам. Отметим, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупреждал, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.

    В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». В апреле научный институт Россельхознадзора начал выпуск препарата. Вакцинация животных от COVID началась в России в конце мая.

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    Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»

    28 августа 2021, 06:31

    Текст: Антон Никитин

    Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала июня, сообщила пресс-служба компании.

    «Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1179625 доз первого компонента и 3890000 доз второго», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В пятницу министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что компания Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам.

    Напомним, в конце июля Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V». Ранее «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине.

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    Российские легкоатлеты завоевали золото и бронзу Паралимпиады в Токио

    28 августа 2021, 05:33

    Текст: Антон Никитин

    Россиянин Александр Яремчук завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в беге на 1,5 тыс. метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Россиянин Александр Костин завоевал «бронзу» Паралимпиады в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

    Российский легкоатлет преодолел дистанцию в 1,5 тыс. метров за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место в беге на 1,5 тыс. метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарат занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг, передает ТАСС.

    Яремчуку 26 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

    Кроме того, россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Этот результат стал его личным рекордом. Первое место в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения занял представитель Испании Ясин Ухдади, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

    Костину 26 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Также в активе российского спортсмена серебро и бронза чемпионата Европы 2016 года.

    Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России вышла на второе место (10 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-16), третьими идут представители Британии (9-10-9).

    Накануне россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Ранее Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде. Перед играми в Токио президент Владимир Путин пожелал удачи паралимпийцам, пообещал лично встретиться с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после завершения Олимпиады.

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